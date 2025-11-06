Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На фестивале «Staro Rīga» можно будет увидеть более 40 световых объектов

6 ноября, 2025 07:11

Всюду жизнь 0 комментариев

С 15 по 18 ноября в Риге пройдёт фестиваль света «Staro Rīga», на котором будет представлено более 40 световых объектов, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Фестиваль «Staro Rīga» будет проходить четыре дня — каждый вечер с 17:00 до 23:00. В это время на улицах и в парках Риги будут сиять световые инсталляции, а в городской среде можно будет увидеть оригинальные световые арт-объекты.

Тема фестиваля в этом году — «Вестники рассвета». По словам организаторов мероприятия, рассвет — это время после тёмной ночи, когда его предвестники — первые лучи солнца — прорываются сквозь тьму, освещая путь новому дню. «Staro Rīga» приглашает вас увидеть свет как вестника нового начала — как надежду, рождающуюся из тьмы.

Предвестник рассвета может быть предчувствием, ощущением того, что что-то изменится или возникнет, потому что оно больше не может оставаться таким, как было. Каждый человек может стать предвестником рассвета, совершенствуясь и меняясь сам, вдохновляясь и делая лучше наше общее жизненное пространство, отмечают организаторы фестиваля.

Маршрут светового фестиваля «Staro Rīga 2025» будет состоять из шести «Световых кругов» по ​​городу, которые начнутся со световых объектов около Латвийской Национальной библиотеки, далее последуют Световой круг Старой Риги, Световой круг Памятника Свободы, Световой круг Центральных парков Риги в Верманском саду и на Эспланаде, Световой круг на улице Бривибас и, наконец, Световой круг на улице Миера.

Посетителей встретят более 40 световых объектов, которые расскажут историю рассвета, надежды и нового дня. Маршрут фестиваля адаптирован для коротких и длинных прогулок, его общая протяжённость составляет около шести километров, и он спроектирован таким образом, что его можно пройти как за один вечер, так и за несколько, рассматривая световые объекты в каждом отдельном круге света.

В этом году фестиваль порадует зрителей не только работами отечественных световых художников, но и многочисленными инсталляциями и световыми объектами зарубежных художников.

В фестивале со своими работами примут участие художники из Португалии, Македонии, Нидерландов, Франции, Канады, Германии, Швеции, Великобритании, Румынии и Италии. В совокупности их работы составят треть от общего числа экспонатов фестиваля этого года.
 

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

