На фестивале «Staro Rīga» можно будет увидеть более 40 световых объектов

Фестиваль «Staro Rīga» будет проходить четыре дня — каждый вечер с 17:00 до 23:00. В это время на улицах и в парках Риги будут сиять световые инсталляции, а в городской среде можно будет увидеть оригинальные световые арт-объекты.

Тема фестиваля в этом году — «Вестники рассвета». По словам организаторов мероприятия, рассвет — это время после тёмной ночи, когда его предвестники — первые лучи солнца — прорываются сквозь тьму, освещая путь новому дню. «Staro Rīga» приглашает вас увидеть свет как вестника нового начала — как надежду, рождающуюся из тьмы.

Предвестник рассвета может быть предчувствием, ощущением того, что что-то изменится или возникнет, потому что оно больше не может оставаться таким, как было. Каждый человек может стать предвестником рассвета, совершенствуясь и меняясь сам, вдохновляясь и делая лучше наше общее жизненное пространство, отмечают организаторы фестиваля.

Маршрут светового фестиваля «Staro Rīga 2025» будет состоять из шести «Световых кругов» по ​​городу, которые начнутся со световых объектов около Латвийской Национальной библиотеки, далее последуют Световой круг Старой Риги, Световой круг Памятника Свободы, Световой круг Центральных парков Риги в Верманском саду и на Эспланаде, Световой круг на улице Бривибас и, наконец, Световой круг на улице Миера.

Посетителей встретят более 40 световых объектов, которые расскажут историю рассвета, надежды и нового дня. Маршрут фестиваля адаптирован для коротких и длинных прогулок, его общая протяжённость составляет около шести километров, и он спроектирован таким образом, что его можно пройти как за один вечер, так и за несколько, рассматривая световые объекты в каждом отдельном круге света.

В этом году фестиваль порадует зрителей не только работами отечественных световых художников, но и многочисленными инсталляциями и световыми объектами зарубежных художников.

В фестивале со своими работами примут участие художники из Португалии, Македонии, Нидерландов, Франции, Канады, Германии, Швеции, Великобритании, Румынии и Италии. В совокупности их работы составят треть от общего числа экспонатов фестиваля этого года.

