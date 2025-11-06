На фестивале «Staro Rīga» можно будет увидеть более 40 световых объектов

Фестиваль «Staro Rīga» будет проходить четыре дня — каждый вечер с 17:00 до 23:00. В это время на улицах и в парках Риги будут сиять световые инсталляции, а в городской среде можно будет увидеть оригинальные световые арт-объекты.
Тема фестиваля в этом году — «Вестники рассвета». По словам организаторов мероприятия, рассвет — это время после тёмной ночи, когда его предвестники — первые лучи солнца — прорываются сквозь тьму, освещая путь новому дню. «Staro Rīga» приглашает вас увидеть свет как вестника нового начала — как надежду, рождающуюся из тьмы.
Предвестник рассвета может быть предчувствием, ощущением того, что что-то изменится или возникнет, потому что оно больше не может оставаться таким, как было. Каждый человек может стать предвестником рассвета, совершенствуясь и меняясь сам, вдохновляясь и делая лучше наше общее жизненное пространство, отмечают организаторы фестиваля.
Маршрут светового фестиваля «Staro Rīga 2025» будет состоять из шести «Световых кругов» по городу, которые начнутся со световых объектов около Латвийской Национальной библиотеки, далее последуют Световой круг Старой Риги, Световой круг Памятника Свободы, Световой круг Центральных парков Риги в Верманском саду и на Эспланаде, Световой круг на улице Бривибас и, наконец, Световой круг на улице Миера.
Посетителей встретят более 40 световых объектов, которые расскажут историю рассвета, надежды и нового дня. Маршрут фестиваля адаптирован для коротких и длинных прогулок, его общая протяжённость составляет около шести километров, и он спроектирован таким образом, что его можно пройти как за один вечер, так и за несколько, рассматривая световые объекты в каждом отдельном круге света.
В этом году фестиваль порадует зрителей не только работами отечественных световых художников, но и многочисленными инсталляциями и световыми объектами зарубежных художников.
В фестивале со своими работами примут участие художники из Португалии, Македонии, Нидерландов, Франции, Канады, Германии, Швеции, Великобритании, Румынии и Италии. В совокупности их работы составят треть от общего числа экспонатов фестиваля этого года.