Как сообщает портал bauskasdzive.lv, в Скайсткалнскую церковь собралось рекордное количество посетителей. Праздничную мессу провёл архиепископ-митрополит Рижский Збигнев Станкевич. Во время богослужения в храм внесли тушу подстреленного оленя — символ праздника Святого Губерта, подобная традиция соблюдается и в других странах мира. В конце мессы архиепископ благословил всех охотников и участников богослужения, а после службы, прямо у церкви, — охотничьих собак и их хозяев.

Архиепископ Збигнев Станкевич сказал: «Бог поручил охотникам заботу о природе — об этом говорится в Священном Писании. Например, когда волки чрезмерно размножаются и начинают нападать на домашних животных, их численность нужно ограничивать. Я желаю охотникам хранить своё сердце чистым — без пороков, злобы и жажды власти. Миссия охотников — заботиться о земле и живых существах, охранять их и поддерживать равновесие в природе».

В соцсетях появились видео и фотографии с этого праздника.

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни считают, что если разобраться в сути праздника, ничего предосудительного в этом нет; другие — что происходящее выглядит недопустимо и дико.

Вот некоторые из комментариев:

«Стыдно за Латвию не тогда, когда отменяют Стамбульскую конвенцию, а когда смотришь на это и понимаешь, что у некоторых в голове до сих пор средневековье…»

«Боже мой! Освятят — и съедят? Мир сходит с ума, дальше — больше!»

«Не знаю, мне не кажется, что это ужасно. Наверное, просто дают благословение охотникам, и всё.»

«Почитайте Библию! Какие вообще претензии???»

«Да это уму непостижимо, что делает настоятель этой церкви! Это уже за гранью — знает ли Рига, во что этот служитель Божий превратил этот прекрасный храм??? Это безумие.»

«Ужас! Впервые вижу такое — неужели все действительно сходят с ума???»