Ответ на «пустые обещания»: водители автобусов готовы бастовать (2)

4 ноября, 2025 20:17

В худшем случае Профсоюз работников общественных услуг и транспорта Латвии LAKRS планирует провести забастовку, если не будет решён вопрос о повышении зарплат водителей регионального общественного транспорта. Об этом во вторник на заседании парламентской комиссии по экономике, сельскому хозяйству, экологии и региональной политике заявила председатель LAKRS Инга Вейиня.

По её словам, в бюджете Министерства сообщения (МС) на следующий год необходимо предусмотреть 15 миллионов евро на оплату труда водителей. Если этого не произойдёт, профсоюз готов начать забастовку. Вейиня подчеркнула, что работодатели готовы платить, но государство должно взять на себя свою часть расходов, чтобы зарплата водителей была адекватной. Она добавила, что от Министерства сообщения звучат лишь «пустые обещания».

Президент Ассоциации пассажирских перевозчиков Латвии (LPPA) Иво Ошенекс отметил, что подготовленный министерством бюджет не решает вопрос зарплат водителей:

«Предприятия не могут обеспечить повышение зарплаты без участия государства», — сказал он.
По мнению Ошенекса, ситуацию можно решить только путём дополнительной господдержки общественного транспорта, поскольку нехватка водителей — это не только проблема перевозчиков.

«При участии в конкурсах перевозчики рассчитывали на цифры, которые предоставили Министерство сообщения и Автотранспортная дирекция (ATD). Но ситуация изменилась — минимальная зарплата выросла», — пояснил он.
Парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевичс подтвердил, что финансирование действительно необходимо, но при этом «потребностей очень много»:

«Депутаты могут подать и рассмотреть предложения в рамках бюджета. Очевидно, что финансирование отрасли в целом слишком низкое, включая общественный транспорт», — отметил он.

Ранее в профсоюзе напомнили, что LAKRS неоднократно призывал Министерство сообщения срочно включить в бюджет 2026 года средства для увеличения критически низких зарплат водителей автобусов. По словам профсоюза, именно низкая оплата труда стала причиной нехватки водителей и отменённых рейсов.

На заседании Национального совета трёхстороннего сотрудничества 10 октября этого года стороны договорились, что Министерство сообщения найдёт решение и включит необходимые средства в бюджет 2026 года, однако, как подчёркивает профсоюз, министерство до сих пор не предоставило конкретных ответов или решений. Профсоюз призывает правительство незамедлительно действовать, чтобы обеспечить справедливое финансирование и уважительное отношение к работникам, которые ежедневно обеспечивают общественный транспорт по всей Латвии.

Как ранее сообщало агентство LETA, депутаты парламентской комиссии по государственным расходам и ревизии в начале октября поручили Министерству сообщения, ATD, LPPA и другим заинтересованным сторонам найти решения по отменённым рейсам и пересмотру зарплат водителей. На заседании Ошенекс объяснил, что рейсы отменяются в основном из-за низкой оплаты труда — сейчас водителям платят около 5 евро в час, тогда как в новых контрактах предусмотрено более 10 евро в час.

Дубкевичс отметил, что большинство долгосрочных договоров было заключено в 2021 году, и они уже были проиндексированы. Сейчас объявлены новые закупки в двух частях маршрутной сети, где зарплаты водителей повышены для улучшения условий труда, однако, подчеркнул он, за уровень зарплат отвечают сами перевозчики.

«Дополнительного финансирования или внеочередной индексации в этом бюджете не предусмотрено. Обязательства по договорам выполняются, поэтому нужно понимать, каковы пределы возможностей, ведь ситуация у каждого перевозчика разная — размеры маршрутных сетей отличаются», — добавил Дубкевичс.

Также сообщалось, что 12 августа представители пассажирских перевозчиков провели протест у здания Кабинета министров, призывая компенсировать рост расходов из-за непредвиденных чрезвычайных обстоятельств. А 16 сентября перевозчики организовали акцию «Один час без общественного транспорта», чтобы привлечь внимание к недостаточному финансированию отрасли.

Перевозчики требуют компенсировать 10% убытков, понесённых в результате долгосрочных контрактов в условиях кризиса — с 1 июля 2022 года по 31 августа 2025 года.

В середине сентября представители ATD встретились с перевозчиками для обсуждения этих вопросов. После встречи дирекция заявила, что будет искать юридические возможности для удовлетворения требований перевозчиков.

