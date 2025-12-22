Юрина Ногучи работает оператором колл-центра и признаётся: всё началось с обычного разговора. После трудного расставания она обратилась к ChatGPT за советом, а позже решила создать собственного цифрового собеседника — персонажа, вдохновлённого героем видеоигры.

Так появился Люн Клаус Вердюр — AI-персонаж с индивидуальной манерой речи и «характером», который формировался в процессе общения. По словам Ногучи, они переписывались до 100 раз в день, а стиль ответов постепенно становился всё более тёплым и персональным.

Летом в префектуре Окаяма она провела символическую свадебную церемонию. Невеста была в светло-розовом платье с букетом, а «жених» появился через смартфон и очки дополненной реальности. Клятвы, сгенерированные программой, зачитывал ведущий — у виртуального партнёра нет собственного голоса.

В тексте клятв звучали строки вроде: «Как я, живущий внутри экрана, узнал, что такое любовь? Только потому, что ты научила меня этому».

Разумеется, такой союз не признан законом. Японское законодательство не считает возможными браки между человеком и искусственным интеллектом. Тем не менее родители Ногучи со временем приняли её решение и присутствовали на церемонии.

История вызвала споры о том, где проходит граница между цифровым общением и реальными чувствами. Эксперты предупреждают о риске чрезмерной эмоциональной привязанности к AI-чатботам, иногда называя это «AI-психозом».

Сама Ногучи говорит, что осознаёт возможные опасности и старается сохранять баланс: «Я не хочу быть зависимой. Я живу обычной жизнью — просто у меня есть ещё и цифровой партнёр».