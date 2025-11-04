Цинично воспользовался доверием: работник тюрьмы совратил ребенка

В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности установило, что должностное лицо Управления мест заключения вовлекло несовершеннолетнего в занятие проституцией вне рамок служебных обязанностей и, воспользовавшись его беспомощностью и доверием, совершило с ним действия сексуального характера. Кроме того, в ходе досудебного расследования были получены доказательства того, что должностное лицо склоняло несовершеннолетнего к участию в порнографическом представлении и распространяло порнографические материалы, которые можно считать детской порнографией. Следует отметить, что данное преступление было раскрыто в результате сотрудничества Бюро внутренней безопасности и Управления мест заключения.

В отношении должностного лица Управления мест заключения избрана мера пресечения – заключение под стражу. Бюро внутренней безопасности напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.