Почему же тогда учителей нет? Министерство говорит о «перепроизводстве» кадров

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 20:06

Новости Латвии 0 комментариев

Количество учителей в Латвии теоретически должно быть достаточным, но проблема заключается в том, чтобы удержать их в профессии, заявила заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки (МОН) Лана Франческа Дреймане на заседании подкомиссии по высшему образованию, науке и человеческому капиталу комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

Хотя количество студентов и выпускников говорит о "перепроизводстве", многие молодые преподаватели уходят или рассматривают возможность ухода в течение первых пяти лет работы.

Как отметила представитель МОН, в настоящее время реализуется ряд механизмов поддержки, включая развитие компетенций руководителей образования. Однако, по ее словам, "данные не дают прямой траектории, и в природе не все так просто с живыми людьми", поэтому главная задача сейчас - удержать тех, кто уже пришел в отрасль, чтобы они остались в школе и продолжали работать в долгосрочной перспективе.

Подкомиссия задалась вопросом, означает ли нехватка учителей, что следует вернуться к обсуждению вступительных экзаменов. Однако представитель МОН сказала, что большинство выпускников педагогических программ продолжают работать в учебных заведениях.

"Дело не в том, что они не заканчивают учебу или не идут [работать в школы]. Вопрос в том, что происходит дальше", - рассуждает Дреймане.

Линда Даниэла, декан факультета педагогических наук и психологии Латвийского университета (ЛУ), считает нынешние требования высокими - на программы преподавания могут претендовать только те, кто имеет не менее семи баллов по тому или иному предмету. Однако она признает, что конкуренция со стороны других программ по-прежнему высока, и хотя количество заявок растет, удержать лучших студентов все еще не удается.

В этом году в университете появилась новая инициатива по поддержке будущих преподавателей - на время обучения студентам предоставляется куратор. Он предназначен для тех, кто уже работает в школе и сталкивается с серьезными проблемами.

Важность психологической поддержки и возможности роста отметил и Рижский технический университет, под эгидой которого Лиепайская академия реализует педагогические программы. Представители университета считают важным наличие бюджетных мест для заочного обучения, что является важным фактором поддержки в регионах.

Как сообщалось ранее, согласно первым результатам цикла международных исследований среды обучения "Talis 2024", половина или 53% молодых учителей в Латвии могут покинуть профессию в ближайшие пять лет.

Это самый высокий показатель среди стран ОЭСР. Латвия разделяет эту тенденцию с другими странами Балтии.

Обновлено: 11:50 09.11.2025
«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Загрузка

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

