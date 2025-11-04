Почему же тогда учителей нет? Министерство говорит о «перепроизводстве» кадров

Хотя количество студентов и выпускников говорит о "перепроизводстве", многие молодые преподаватели уходят или рассматривают возможность ухода в течение первых пяти лет работы.

Как отметила представитель МОН, в настоящее время реализуется ряд механизмов поддержки, включая развитие компетенций руководителей образования. Однако, по ее словам, "данные не дают прямой траектории, и в природе не все так просто с живыми людьми", поэтому главная задача сейчас - удержать тех, кто уже пришел в отрасль, чтобы они остались в школе и продолжали работать в долгосрочной перспективе.

Подкомиссия задалась вопросом, означает ли нехватка учителей, что следует вернуться к обсуждению вступительных экзаменов. Однако представитель МОН сказала, что большинство выпускников педагогических программ продолжают работать в учебных заведениях.

"Дело не в том, что они не заканчивают учебу или не идут [работать в школы]. Вопрос в том, что происходит дальше", - рассуждает Дреймане.

Линда Даниэла, декан факультета педагогических наук и психологии Латвийского университета (ЛУ), считает нынешние требования высокими - на программы преподавания могут претендовать только те, кто имеет не менее семи баллов по тому или иному предмету. Однако она признает, что конкуренция со стороны других программ по-прежнему высока, и хотя количество заявок растет, удержать лучших студентов все еще не удается.

В этом году в университете появилась новая инициатива по поддержке будущих преподавателей - на время обучения студентам предоставляется куратор. Он предназначен для тех, кто уже работает в школе и сталкивается с серьезными проблемами.

Важность психологической поддержки и возможности роста отметил и Рижский технический университет, под эгидой которого Лиепайская академия реализует педагогические программы. Представители университета считают важным наличие бюджетных мест для заочного обучения, что является важным фактором поддержки в регионах.

Как сообщалось ранее, согласно первым результатам цикла международных исследований среды обучения "Talis 2024", половина или 53% молодых учителей в Латвии могут покинуть профессию в ближайшие пять лет.

Это самый высокий показатель среди стран ОЭСР. Латвия разделяет эту тенденцию с другими странами Балтии.