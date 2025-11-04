В обоих заявлениях поясняется, что совет получил письмо от Службы государственной безопасности (СГБ) о проверке сайтов «gra.ru», «tagilcity.ru», «www.donnews.ru», «www.1rnd.ru», «dontr.ru», «fedpress.ru», «salsknews.ru», «www.domostroydon.ru», «newsib.net», «ctv7.ru», «www.infopro54.ru», «trk-bratsk.tv», «kazachestvo.ru», «sia.ru», «sibru.com», «lentv24.ru», «gazetacrimea.ru» и «чукотка.рф».

Также было получено письмо в отношении сайтов «militaryarms.ru», «mustoi.ru», «literia.ru», «www.bashinform.ru», «yutazy.ru», «media73.ru», «ivanovoobl.ru», «nevadm.ru» и «gnkk.ru». В уведомлении не указано, что проверка проводилась Департаментом внутренних дел. Указано лишь, что информация получена из другого компетентного государственного административного органа.

Однако во всех заявлениях подчёркивается, что эти сайты, как правило, распространяют однобокую и предвзятую информацию о войне России в Украине, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, и формируют чувство сопричастности и общее позитивное отношение к России. Некоторые из них также укрепляют благоприятное восприятие истории России и легитимируют право собственности России на незаконно оккупированные и аннексированные украинские территории.

По мнению рецензентов, данный контент может оказать негативное влияние на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвийского государства Украины относительно ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Ранее НЕППЛП принимала аналогичные решения относительно ограничения доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.