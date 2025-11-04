Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Показушничество ради плюсиков: латвийцы раскритиковали оснащение нашей «цифровой границы»

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 14:06

Твиттер/X

Министр финансов Арвилс Ашараденс в конце октября радостно заявил в Твиттере/X: «Цифровая граница выглядит впечатляюще – первый участок длиной 8 км уже функционирует, а 150 км будут введены в эксплуатацию к концу года. Цифровизация границы означает полноценный контроль границы в режиме 24/7 и оперативное реагирование».

Публикация была дополнена несколькими фотографиями.

Правда, общественность не проявила особого энтузиазма по поводу увиденного... Латвийский хакер Нео (Илмарс Пойканс) раскритиковал решение:

«Я бы сказал, очень удобно — забор около 2 м(?), колючую проволоку легко перерезать, можно приставить лестницу, забор тоже можно легко перерезать, под рукой распределительный щит, чтобы что-то отключить, нет камер, направленных прямо на границу. И кто-то ещё критикует Латвию за то, что она не заботится об удобстве нарушителей границы?!», — иронично говорит Илмарс Пойканс, научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета.

"Не слишком ли далеко от забора расположены эти электрощиты и посты с камерами? Насколько гуманно это по отношению к просителям убежища у Раубишко, которых будет трудно закидать камнями, деревянными досками и бутылками с зажигательной смесью? А еще эти бедняги могут поскользнуться на мокрых деревянных мостках (пограничникам всё равно)", - пошутили в комментариях.

"Полагаю, то, что запрещено демонстрировать публично, действительно эффективно, потому что то, что видно на картинках, больше похоже на показушничество ради плюсиков. Во-первых, любой солдат на скользких досках может как минимум поскользнуться, если не сломать ногу, а во-вторых, несколько точных дронов и круглосуточное наблюдение закончится...", - писали люди.

"Ну как можно радоваться чему-то настолько ничтожеству! Любой оккупант за 20 минут соорудит лестницу, с помощью которой за минуту переберётся через этот «забор», а пограничники смогут посмотреть видео, как он исчезает в Латвии! Если он этой же лестницей камеры ещё не разбил...", - пошутили в комментариях.

Обновлено: 11:50 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 23 минуты назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 4 часа назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Загрузка

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

