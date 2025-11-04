Показушничество ради плюсиков: латвийцы раскритиковали оснащение нашей «цифровой границы»

Публикация была дополнена несколькими фотографиями.

Правда, общественность не проявила особого энтузиазма по поводу увиденного... Латвийский хакер Нео (Илмарс Пойканс) раскритиковал решение:

«Я бы сказал, очень удобно — забор около 2 м(?), колючую проволоку легко перерезать, можно приставить лестницу, забор тоже можно легко перерезать, под рукой распределительный щит, чтобы что-то отключить, нет камер, направленных прямо на границу. И кто-то ещё критикует Латвию за то, что она не заботится об удобстве нарушителей границы?!», — иронично говорит Илмарс Пойканс, научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета.

Es teiktu ļoti ērti - žogs ~2m(?), dzeloņstieples ērti noraut, var piesliet kāpnes, var arī viegli pārgriezt žogu, sadales skapis pa rokai, lai kaut ko izslēgtu, nav kameras, kas tieši pagrieztas pret robežu. Un kāds vēl pārmet, ka LV nerūpējas par robežpārkāpēju ērtībām?! :) https://t.co/t8MUNCQlSP — Ilmārs Poikāns (@ilmarmors) October 26, 2025

"Не слишком ли далеко от забора расположены эти электрощиты и посты с камерами? Насколько гуманно это по отношению к просителям убежища у Раубишко, которых будет трудно закидать камнями, деревянными досками и бутылками с зажигательной смесью? А еще эти бедняги могут поскользнуться на мокрых деревянных мостках (пограничникам всё равно)", - пошутили в комментариях.

"Полагаю, то, что запрещено демонстрировать публично, действительно эффективно, потому что то, что видно на картинках, больше похоже на показушничество ради плюсиков. Во-первых, любой солдат на скользких досках может как минимум поскользнуться, если не сломать ногу, а во-вторых, несколько точных дронов и круглосуточное наблюдение закончится...", - писали люди.

"Ну как можно радоваться чему-то настолько ничтожеству! Любой оккупант за 20 минут соорудит лестницу, с помощью которой за минуту переберётся через этот «забор», а пограничники смогут посмотреть видео, как он исчезает в Латвии! Если он этой же лестницей камеры ещё не разбил...", - пошутили в комментариях.