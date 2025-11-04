Кто так экономит? Доплаты и премии по министерствам (ЦИФРЫ)

По сравнению с прошлым годом объем этих доплат вырос в месяц в среднем на 6,5%.

При этом и среди самих заместителей госсекретарей, и между министерствами наблюдается значительное неравенство: в трех министерствах общая сумма доплат превысила лишь 10 тыс. евро, тогда как в других достигла почти 80 тыс.

В то время как в Сейме рассматривается проект госбюджета на следующий год, вновь возникает вопрос, насколько справедливо в госуправлении реализуется так называемая единая система вознаграждения.

Согласно данным учета выплат, которые программе "Что происходит в Латвии?" предоставила Госканцелярия, в этом году на должностях заместителей госсекретарей в министерствах работали 49 человек.

Поскольку министерства подают данные в систему учета выплат в разном формате, обобщенная Госканцелярией информация позволяет идентифицировать полученные конкретными чиновниками суммы лишь частично.

Год назад во время дискуссии о зарплатах в госсекторе в передаче "Что происходит в Латвии?" руководитель Госканцелярии Райвис Кронбергс заявил, что "лица, выполняющие одинаковые функции, должны получать вознаграждение одинакового уровня".

Он также сообщил, что канцелярия разработает соответствующий порядок, но это не произойдет за один год. На практике же в этом году выплаты заместителям госсекретарей в целом не свидетельствуют о прогрессе в выравнивании уровня доплат.

В Министерстве финансов заместители госсекретаря получали дополнительные выплаты в виде денежных вознаграждений, премий за результаты работы, доплат за достижение стратегических целей и оплаты сверхурочных. Общая сумма дополнительных выплат за восемь месяцев составила почти 80 тыс. евро.

Доплаты в Министерстве экономики составили 68,9 тыс. евро, в Министерстве внутренних дел - 62,6 тыс. евро, в Министерстве сообщения - 57,3 тыс. евро, в Министерстве умного управления и регионального развития - 56,9 тыс. евро, в Министерстве культуры - 10,4 тыс. евро, в Министерстве юстиции - 12,1 тыс. евро, в Министерстве образования и науки - 12,5 тыс. евро.

