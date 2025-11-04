И с Украиной: Латвия предложит странам ОЭС провести учения с использованием беспилотников в расширенном формате

Об этой инициативе парламентский секретарь Министерства обороны Латвии Лиене Гатере планирует рассказать на встрече министров обороны стран ОЭС в Норвегии.

В ходе встречи будут обсуждаться текущая ситуация с безопасностью в Европе, необходимость улучшения оперативного сотрудничества между странами ОЭС и дальнейшие шаги по укреплению общей боевой готовности и возможностей реагирования. Также будут подготовлены рекомендации к следующей встрече руководителей ОЭС, которая запланирована в Финляндии.

На встрече будет подписан обновлённый меморандум о взаимопонимании, который заменит действующий документ 2018 года. С момента его подписания в ОЭС произошли существенные изменения: Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а Исландия стала членом ОЭС в 2021 году. Геополитическая ситуация и ситуация с безопасностью в Европе также существенно изменились.

В состав JEF входят Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Великобритания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция. Коалиция была создана в 2015 году по инициативе Великобритании.