Андрей Козлов: Ринкевич опять показал, что “демократия” у нас с пультом управления

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 10:37

-Сейм большинством голосов проголосовал за выход из Стамбульской конвенции. Всё по правилам, открыто, прозрачно. Депутаты обсудили, проголосовали - решение принято. Казалось бы, точка. Но нет. Президент Ринкевич решил, что точку можно превратить в запятую. И вернул закон обратно в Сейм на повторное рассмотрение, - говорит Андрей Козлов, предприниматель и политик от партии “Стабильности!”.

-Формально он имеет на это право. Но по сути это уже не право, а способ управлять страной по кнопке.

Сейм решил, президент передумал. Когда парламент принимает решение, это не чья-то прихоть, это результат воли большинства депутатов. А депутаты - это те, кого выбрали люди. Это и есть парламентская демократия. Но что мы видим сейчас?

Если решение не совпадает с позицией определённого круга, его просто “откатывают”. Пока не будет “правильного” результата. И выходит, что решения Сейма можно пересматривать до тех пор, пока они не понравятся президенту или тем, кто за ним стоит. Это уже не демократия. Это управление по удалённому доступу. 

Когда власть становится фильтром Президент воспользовался своим правом не потому, что закон нарушает Конституцию, а потому что не совпадает с “идеологической линией”. А это опасная дорожка. Сегодня возвращают один закон, завтра - другой. Потом можно вернуть и результаты выборов, если “ошиблись” с партией.

Получается, что у нас демократия только тогда, когда решения устраивают либеральную элиту. Всё остальное - “не то мнение”. Власть должна быть честной, а не удобной Если уж есть сомнения - пусть будет референдум, пусть решают люди. Это честно. Но блокировать решение Сейма только потому, что оно не совпадает с позицией президента - это уже не про процедуру, а про контроль.

Сейм - не подчинённый администрации президента. Он - самостоятельная ветвь власти. И если президент не согласен, это его право. Но ставить парламент “на паузу”, пока он не проголосует “как надо”, - это прямой путь к диктатуре мнений.

Демократия - это не согласие, это выбор Мы можем спорить, не соглашаться, дискутировать. Но нельзя каждый раз переписывать решения только потому, что кому-то наверху не понравился результат.

Демократия - это не когда “правильно”, а когда по правилам. Сегодня президент решил нажать “стоп” на решении парламента. Значит, завтра он может нажать “удалить”. И тогда останется не страна с парламентом, а шоу с ведущим, у которого в руках пульт.

Андрей Козлов, предприниматель и политик от партии “Стабильности!”

