Треть расходов покрывается за счёт еврофондов! В чем проблема с бюджетом на 2026 год — наглядно

"Латвийский бюджет-2026: треть расходов покрывается за счёт еврофондов и заимствований Проект государственного бюджета Латвии на 2026 год показывает тревожную тенденцию: около трети расходов покрываются за счёт еврофондов и заимствований. Фактически, это уже системная зависимость, которая сохраняется на протяжении нескольких лет.

Консолидированный бюджет, включая соцфонды и специальные программы, составит 17,9 млрд евро расходов и 16,1 млрд евро доходов, но именно основной бюджет отражает “чистую” структуру государственных расходов. Поэтому именно его и стоит рассматривать в деталях.

Итак, проект основного бюджета на следующий год предусматривает расходы в объёме 13,24 млрд евро, из которых лишь 8,56 млрд евро (около 65 %) обеспечиваются собственными доходами - налоговыми и неналоговыми поступлениями.

Оставшаяся треть - это внешнее финансирование:

• 2,2 млрд евро - средства Европейского союза и других международных программ;

• 2,43 млрд евро - заимствования на внутреннем и внешнем рынках.

Каждый третий евро расходов покрывается за счёт еврофондов и займов. Зависимость бюджета от внешних источников огромная. Это не случайность, а устоявшаяся стратегия: такая структура повторяется в планах до 2028 года. На протяжении всех этих лет около трети бюджета формируется за счёт внешних поступлений и заимствований.

А вот как мы к этому пришли по годам:

2020 ≈ 6 %

2021 ≈ 21 %

2022 ≈ 22 %

2023 ≈ 20 %

2024 ≈ 18 %

2025 ≈ 21 %

2026 (проект) ≈ 35 %

Почему это структурный дефицит? Потому что собственных доходов системно не хватает для покрытия всех обязательств. Фактически, мы живём не по средствам. В надежде, что внешние деньги будут поступать и дальше.

И хотя уровень государственного долга Латвии остаётся одним из самых низких в ЕС (около 48% ВВП при среднем 90% по Европе), это не отменяет факта: бюджет покрывает треть расходов за счёт внешних источников. И менять это в ближайшие годы никто не планирует.

Отсюда и очевидные риски. Если европейские средства задержатся или кредиты станут дороже, государству придётся сокращать расходы и пересматривать приоритеты. С одной стороны, кто-то может сказать - ничего страшного. Ведь эти средства идут на инфраструктуру, капвложения, реформы, а не на оплату пенсий. Но в реальности, при дефицитном основном бюджете эти поступления позволяют высвободить внутренние ресурсы - то есть опосредованно снижают давление на дефицит.

Очевидно, нужны непопулярные реформы. Без роста налоговой базы и повышения эффективности расходов Латвия остаётся уязвимой. Но зачем правительству и Сейму портить предвыборный год разговорами о реформах? Ведь есть темы и поважнее", - иронизирует Чекушин.