Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Треть расходов покрывается за счёт еврофондов! В чем проблема с бюджетом на 2026 год — наглядно

4 ноября, 2025

LETA

Экс-депутат Рижской думы, преподаватель вуза Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook попытался объяснить наглядно, в чем проблема с госбюджетом на 2026 год.

"Латвийский бюджет-2026: треть расходов покрывается за счёт еврофондов и заимствований Проект государственного бюджета Латвии на 2026 год показывает тревожную тенденцию: около трети расходов покрываются за счёт еврофондов и заимствований. Фактически, это уже системная зависимость, которая сохраняется на протяжении нескольких лет.

Консолидированный бюджет, включая соцфонды и специальные программы, составит 17,9 млрд евро расходов и 16,1 млрд евро доходов, но именно основной бюджет отражает “чистую” структуру государственных расходов. Поэтому именно его и стоит рассматривать в деталях.

Итак, проект основного бюджета на следующий год предусматривает расходы в объёме 13,24 млрд евро, из которых лишь 8,56 млрд евро (около 65 %) обеспечиваются собственными доходами - налоговыми и неналоговыми поступлениями.

Оставшаяся треть - это внешнее финансирование:
• 2,2 млрд евро - средства Европейского союза и других международных программ;
• 2,43 млрд евро - заимствования на внутреннем и внешнем рынках.

Каждый третий евро расходов покрывается за счёт еврофондов и займов. Зависимость бюджета от внешних источников огромная. Это не случайность, а устоявшаяся стратегия: такая структура повторяется в планах до 2028 года. На протяжении всех этих лет около трети бюджета формируется за счёт внешних поступлений и заимствований.

А вот как мы к этому пришли по годам:
2020 ≈ 6 %
2021 ≈ 21 %
2022 ≈ 22 %
2023 ≈ 20 %
2024 ≈ 18 %
2025 ≈ 21 %
2026 (проект) ≈ 35 %

Почему это структурный дефицит? Потому что собственных доходов системно не хватает для покрытия всех обязательств. Фактически, мы живём не по средствам. В надежде, что внешние деньги будут поступать и дальше.

И хотя уровень государственного долга Латвии остаётся одним из самых низких в ЕС (около 48% ВВП при среднем 90% по Европе), это не отменяет факта: бюджет покрывает треть расходов за счёт внешних источников. И менять это в ближайшие годы никто не планирует.

Отсюда и очевидные риски. Если европейские средства задержатся или кредиты станут дороже, государству придётся сокращать расходы и пересматривать приоритеты. С одной стороны, кто-то может сказать - ничего страшного. Ведь эти средства идут на инфраструктуру, капвложения, реформы, а не на оплату пенсий. Но в реальности, при дефицитном основном бюджете эти поступления позволяют высвободить внутренние ресурсы - то есть опосредованно снижают давление на дефицит.

Очевидно, нужны непопулярные реформы. Без роста налоговой базы и повышения эффективности расходов Латвия остаётся уязвимой. Но зачем правительству и Сейму портить предвыборный год разговорами о реформах? Ведь есть темы и поважнее", - иронизирует Чекушин.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

