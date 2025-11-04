Гражданин Латвии задержан в Австрии: угрожал захватом заложников в поезде

По словам представителя полиции Зальцбурга, во время поездки 31-летний мужчина заявил, что возьмет заложников, если в поезд сядут сотрудники полиции.

Когда поезд остановился в Зальцбурге, мужчина был задержан сотрудниками спецподразделения. Один полицейский получил ранения при попытке сопротивления при аресте, сообщил представитель полиции.

По данным полиции, задержанный мужчина не был вооружен.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как несколько человек получили ножевые ранения в поезде в Великобритании, что привело к аресту и предъявлению обвинения 32-летнему мужчине.