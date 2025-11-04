Предварительно АТД провела юридическую оценку правовых обоснований прекращения выдачи лицензий на регулярные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию.

По мнению АТД, учитывая существующую геополитическую ситуацию и угрозы национальной безопасности, целесообразно рассмотреть вопрос о подготовке проекта распоряжения Кабинета министров о прекращении международных регулярных пассажирских перевозок в Беларусь и Россию и передать его на рассмотрение Кабмина.

Об итогах оценки АТД проинформировала Министерство сообщения.

Как сообщалось, ранее АТД проинформировала агентство ЛЕТА, что из Латвии пассажирские автобусные перевозки осуществляются по трем маршрутам в Россию и трем маршрутам в Беларусь.

Перевозки осуществляют: ООО "VISSA", у которого срок действия разрешения на маршрут в Санкт-Петербург истекает 21 апреля 2027 года; разрешение ООО "Norma-A", которое обеспечивает пассажирские перевозки брендом "Ecolines," по маршруту в Санкт-Петербург, закончится 23 мая 2026 года, а в Москву - 9 января 2027 года, а разрешение "Ecolines" на маршрут в Санкт-Петербург с пересадкой в Калининграде закончилось в субботу, 1 ноября.

Регулярные перевозки автобусами в Беларусь осуществляют ООО "Latlines" и ООО "Dautrans". Разрешение "Dautrans" на маршрут в Витебск истечет 31 января 2026 года, разрешение "Latlines" на маршрут в Минск - 26 февраля 2026 года, а в Гомель - 27 июня 2026 года.

В дирекции отметили, что для прекращения регулярных пассажирских автобусных перевозок в Россию и Беларусь необходимо соответствующее регулирование. При этом обычно перевозчики из разных стран сотрудничают при обслуживании маршрутов, поэтому, если страны Балтии не придут к соглашению о прекращении таких рейсов, пассажиры смогут продолжать пользоваться соединёнными маршрутами через Литву и Эстонию. Кроме того, возрастет активность нерегулируемого сегмента - перевозок микроавтобусами до девяти мест, включая водителя.