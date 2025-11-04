Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Автотранспортная дирекция не продлила действующее разрешение на маршруты в Белоруссию: у неё другой план (1)

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 20:14

Новости Латвии 1 комментариев

LETA.

Автотранспортная дирекция (АТД) не продлила действующие и пока не станет выдавать новые разрешения на маршруты, включая транзитные, для регулярных автобусных пассажирских перевозок из Латвии в Россию и Белоруссию, сообщили агентству ЛЕТА в дирекции.

Предварительно АТД провела юридическую оценку правовых обоснований прекращения выдачи лицензий на регулярные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию.

По мнению АТД, учитывая существующую геополитическую ситуацию и угрозы национальной безопасности, целесообразно рассмотреть вопрос о подготовке проекта распоряжения Кабинета министров о прекращении международных регулярных пассажирских перевозок в Беларусь и Россию и передать его на рассмотрение Кабмина.

Об итогах оценки АТД проинформировала Министерство сообщения.

Как сообщалось, ранее АТД проинформировала агентство ЛЕТА, что из Латвии пассажирские автобусные перевозки осуществляются по трем маршрутам в Россию и трем маршрутам в Беларусь.

Перевозки осуществляют: ООО "VISSA", у которого срок действия разрешения на маршрут в Санкт-Петербург истекает 21 апреля 2027 года; разрешение ООО "Norma-A", которое обеспечивает пассажирские перевозки брендом "Ecolines," по маршруту в Санкт-Петербург, закончится 23 мая 2026 года, а в Москву - 9 января 2027 года, а разрешение "Ecolines" на маршрут в Санкт-Петербург с пересадкой в Калининграде закончилось в субботу, 1 ноября.

Регулярные перевозки автобусами в Беларусь осуществляют ООО "Latlines" и ООО "Dautrans". Разрешение "Dautrans" на маршрут в Витебск истечет 31 января 2026 года, разрешение "Latlines" на маршрут в Минск - 26 февраля 2026 года, а в Гомель - 27 июня 2026 года.

В дирекции отметили, что для прекращения регулярных пассажирских автобусных перевозок в Россию и Беларусь необходимо соответствующее регулирование. При этом обычно перевозчики из разных стран сотрудничают при обслуживании маршрутов, поэтому, если страны Балтии не придут к соглашению о прекращении таких рейсов, пассажиры смогут продолжать пользоваться соединёнными маршрутами через Литву и Эстонию. Кроме того, возрастет активность нерегулируемого сегмента - перевозок микроавтобусами до девяти мест, включая водителя.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз
Важно

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:30 09.11.2025
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 3 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 4 часа назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 17 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 21 час назад
Рига: недоремонтированная столица
Sfera.lv 23 часа назад
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
Bitnews.lv 1 день назад

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

Важно 10:26

Важно 1 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Важно 09:38

Важно 1 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

Важно 09:11

Важно 1 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Важно 08:43

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 1 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (1)

Важно 07:59

Важно 1 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (1)

Важно 07:53

Важно 1 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать