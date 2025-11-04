ЕС вынуждает Латвию снизить цены на продукты: на какие?

Рассмотрение проекта государственного бюджета на 2026 год и сопутствующих законопроектов в Сейме продолжается, однако уровень цен на товары и услуги в следующем году будут определять уже ранее принятые решения о постепенном повышении ставок налогов.

Партнер юридической фирмы "ZAB Sorainen" по налоговым и таможенным вопросам Янис Таукачс отмечает, что в настоящее время самые жаркие споры в Сейме и обществе идут не по вопросам бюджета и налоговой политики, а по другим темам.

В тени этих эмоциональных дискуссий остались важные изменения, касающиеся всех жителей Латвии и физических лиц - владельцев долей компаний, если парламент утвердит изменения.

Сейчас в парламенте рассматриваются поправки к закону о НДС, предусматривающие введение с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года сниженной ставки налога в размере 12% для ряда продуктов питания: хлеба, молока, мяса птицы и яиц.

"На первый взгляд это отличная новость для покупателей и розничных торговцев, но изменятся ли цены и как - покажет время", - говорит эксперт.

Он отмечает, что Латвия таким образом присоединится к тем странам ЕС, где на продукты питания действует сниженная ставка НДС, так как сейчас в Латвии 12%-ная ставка применяется только к свежим фруктам, ягодам и овощам.

Важными Таукачс считает и планируемые изменения в уплате налога на прибыль предприятий и подоходного налога с населения.

Правительство предлагает ввести альтернативную модель (добровольную для выбора), если акционером латвийского предприятия является физическое лицо.

(Dienas Bizness)