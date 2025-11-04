Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На каждого украинца приходится восемь россиян: Слайдиньш о ситуации под Покровском

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 14:12

Новости Латвии

Украинские войска оказались в «бутылочном горлышке» в районе Покровска, оборону территории ведут четыре бригады. «Существует множество проблем. Прежде всего, русские полностью контролируют этот выступ огнем, их силы превосходят украинские в восемь раз, и многие говорят, что украинцам пора убираться оттуда», — сообщает Янис Слайдиньш, майор ВВС, офицер штаба Национальной гвардии, в программе «Актуальные вопросы войны» на канале TV24.

Он указывает на сложную психологию войны: сражаться надо всеми силами не для того, чтобы что-то получить или выиграть, а лишь для того, чтобы это удержать.

«Отступление очень сложное, оно может привести к большим потерям, но пока неизвестно, какое решение примут украинцы», — отмечает Слайдиньш, ранее сообщавший, что россияне всё чаще используют тяжёлую боевую технику в своих атаках. Украинцы считают это признаком отчаяния российских войск, поскольку им сверху поставлена ​​задача, которую необходимо выполнить любой ценой и выйти к указанным населённым пунктам.

Слайдиньш отмечает, что такая тактика может показаться легкой добычей, поскольку, например, дроны не могут видеть сквозь туман, однако он добавляет, что многие видеоролики доказывают обратное — даже ранним утром, когда стоит туман, дроны способны поражать российскую технику.

Россияне атакуют Украину большими колоннами, надеясь, что хотя бы некоторым подразделениям удастся выполнить задачу. Они начинают собираться примерно в 15 километрах от фронта, но на этом расстоянии уже работает украинская артиллерия. Когда колонны достигают расстояния в 7-8 километров, беспилотники атакуют всё, что движется, и лишь немногим удаётся прорваться на намеченную позицию.

В большинстве случаев российские пехотинцы погибают, их техника уничтожается. Слайдиньш поясняет: расчёт их довольно прост — как минимум одна-две бронемашины смогут отступить, а пехотные группы смогут окопаться в лесах или рвах, чтобы накопить силы для дальнейшего продвижения.

Последние данные показывают, что, согласно статистическим данным, русские продвигаются со скоростью в среднем около 8 квадратных километров в день. Для сравнения, в прошлом году в тот же период они продвигались со скоростью 35–45 квадратных километров в день.

«Давление есть, но всю тяжесть боя несет на себе рядовой пехотинец», — подчеркивает Слайдиньш.

Слайдиньш также обращается к цифрам. По данным России, в её армии в Украине воюют около 700 тысяч военнослужащих. В начале войны, в феврале 2022 года, на фронте находилось 200 тысяч кадровых солдат, ещё 300 тысяч присоединились из так называемых Луганской и Донецкой народных республик. В сентябре 2022 года была проведена мобилизация, в ходе которой было призвано ещё около 300 тысяч человек, но в 2023 году, по данным Путина, в армию было призвано около 480 тысяч человек.

В 2025 году, по данным Минобороны России, это число увеличилось ещё на 240 тысяч. Вместе с заключенными и наёмниками это составляет примерно 1 миллион 770 тысяч военнослужащих. Если сейчас в Украине находится около 700 тысяч, возникает вопрос: где остальные?

«Это не ложь — у русских больше миллиона убитых, пропавших без вести и раненых. Это очень много», — подчёркивает Слайдиньш.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

