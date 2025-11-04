На каждого украинца приходится восемь россиян: Слайдиньш о ситуации под Покровском

Он указывает на сложную психологию войны: сражаться надо всеми силами не для того, чтобы что-то получить или выиграть, а лишь для того, чтобы это удержать.

«Отступление очень сложное, оно может привести к большим потерям, но пока неизвестно, какое решение примут украинцы», — отмечает Слайдиньш, ранее сообщавший, что россияне всё чаще используют тяжёлую боевую технику в своих атаках. Украинцы считают это признаком отчаяния российских войск, поскольку им сверху поставлена ​​задача, которую необходимо выполнить любой ценой и выйти к указанным населённым пунктам.

Слайдиньш отмечает, что такая тактика может показаться легкой добычей, поскольку, например, дроны не могут видеть сквозь туман, однако он добавляет, что многие видеоролики доказывают обратное — даже ранним утром, когда стоит туман, дроны способны поражать российскую технику.

Россияне атакуют Украину большими колоннами, надеясь, что хотя бы некоторым подразделениям удастся выполнить задачу. Они начинают собираться примерно в 15 километрах от фронта, но на этом расстоянии уже работает украинская артиллерия. Когда колонны достигают расстояния в 7-8 километров, беспилотники атакуют всё, что движется, и лишь немногим удаётся прорваться на намеченную позицию.

В большинстве случаев российские пехотинцы погибают, их техника уничтожается. Слайдиньш поясняет: расчёт их довольно прост — как минимум одна-две бронемашины смогут отступить, а пехотные группы смогут окопаться в лесах или рвах, чтобы накопить силы для дальнейшего продвижения.

Последние данные показывают, что, согласно статистическим данным, русские продвигаются со скоростью в среднем около 8 квадратных километров в день. Для сравнения, в прошлом году в тот же период они продвигались со скоростью 35–45 квадратных километров в день.

«Давление есть, но всю тяжесть боя несет на себе рядовой пехотинец», — подчеркивает Слайдиньш.

Слайдиньш также обращается к цифрам. По данным России, в её армии в Украине воюют около 700 тысяч военнослужащих. В начале войны, в феврале 2022 года, на фронте находилось 200 тысяч кадровых солдат, ещё 300 тысяч присоединились из так называемых Луганской и Донецкой народных республик. В сентябре 2022 года была проведена мобилизация, в ходе которой было призвано ещё около 300 тысяч человек, но в 2023 году, по данным Путина, в армию было призвано около 480 тысяч человек.

В 2025 году, по данным Минобороны России, это число увеличилось ещё на 240 тысяч. Вместе с заключенными и наёмниками это составляет примерно 1 миллион 770 тысяч военнослужащих. Если сейчас в Украине находится около 700 тысяч, возникает вопрос: где остальные?

«Это не ложь — у русских больше миллиона убитых, пропавших без вести и раненых. Это очень много», — подчёркивает Слайдиньш.