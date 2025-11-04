В информационном докладе МС указано, что оценивается возможность изменить существующее регулирование условий оплаты услуг по доставке подписных печатных изданий, применяя поддержку из государственного бюджета только к доставке тех печатных изданий, которые изданы на официальных языках Европейского Союза (ЕС).

Собранные МС данные свидетельствуют, что из доставленных АО «Latvijas pasts» в первой половине этого года подписных печатных изданий 9,3% были изданы на русском языке.

В первой половине этого года «Latvijas pasts» доставил в общей сложности 5,735 миллиона подписных печатных изданий, а сумма, подлежащая выплате из государственного бюджета за услуги по доставке подписных печатных изданий, составила 4,331 миллиона евро с налогом на добавленную стоимость (НДС).

Из них 534 281, или 9,3% от общего количества доставленных подписных печатных изданий, были изданы на русском языке, 6541 издание, или 0,11% от общего количества, — на английском языке, а 1103, или 0,02% от общего количества, — на немецком языке. В свою очередь, на итальянском языке и также на французском языке в первой половине года было доставлено по 26 печатных изданий.

Сумма, подлежащая выплате государством за доставку подписной прессы на русском языке в первой половине этого года, составила 403 495 евро, или 9,3% от общей суммы, 4940 евро, или 0,1% от общей суммы, составили расходы на доставку подписной прессы на английском языке, а 833 евро, или 0,02% от общей суммы, — на немецком языке.

Одновременно МС указывает, что сумма, подлежащая выплате государством за доставку подписной прессы на русском языке в 2024 году, составила 671 973 евро, или 9,3% от общей суммы.

Протокольное решение заседания Кабинета министров предусматривает, что МС в сотрудничестве с МК оценит возможности изменить условия применения государственной поддержки в отношении услуг по доставке подписных печатных изданий.

Планируется, что применение государственной поддержки можно было бы распространить только на подписные печатные издания, изданные на государственном языке, а также на историческом диалекте латышского языка — латгальском письменном языке и языке коренных жителей Латвии — ливском языке. Также государственную поддержку можно было бы продолжить применять к государственным языкам стран-членов ЕС, стран-членов Европейской экономической зоны, Швейцарии, стран-кандидатов ЕС или официальным языкам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Дополнительно между МС, МК, Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ), Ассоциацией региональных медиа Латвии, Ассоциацией издателей прессы Латвии, Профсоюзом работников связи Латвии PRO и «Latvijas pasts» планируется заключить меморандум о сотрудничестве по реализации единых принципов предоставления универсальной почтовой услуги на 2027–2028 годы.

В соответствии с Законом о почте плата за услуги по доставке подписных печатных изданий делится на две части, одну из которых платит издатель прессы, а другую покрывают из средств государственного бюджета МС, соблюдая процентное соотношение разделённой оплаты. Государственная часть разделённой оплаты выплачивается в полном объёме из государственного бюджета не реже одного раза в квартал, производя оплату в размере, указанном в счетах, поданных поставщиком универсальной почтовой услуги (УПУ).