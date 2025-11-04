Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Хотят прекратить государственную поддержку доставки подписных печатных изданий на русском языке (3)

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 16:45

Новости Латвии 3 комментариев

Министерство сообщения (МС) в сотрудничестве с Министерством культуры (МК) оценит возможности прекратить государственную поддержку доставки подписных печатных изданий на русском языке, следует из подготовленного МС информационного доклада, который во вторник правительство приняло к сведению.

В информационном докладе МС указано, что оценивается возможность изменить существующее регулирование условий оплаты услуг по доставке подписных печатных изданий, применяя поддержку из государственного бюджета только к доставке тех печатных изданий, которые изданы на официальных языках Европейского Союза (ЕС).

Собранные МС данные свидетельствуют, что из доставленных АО «Latvijas pasts» в первой половине этого года подписных печатных изданий 9,3% были изданы на русском языке.

В первой половине этого года «Latvijas pasts» доставил в общей сложности 5,735 миллиона подписных печатных изданий, а сумма, подлежащая выплате из государственного бюджета за услуги по доставке подписных печатных изданий, составила 4,331 миллиона евро с налогом на добавленную стоимость (НДС).

Из них 534 281, или 9,3% от общего количества доставленных подписных печатных изданий, были изданы на русском языке, 6541 издание, или 0,11% от общего количества, — на английском языке, а 1103, или 0,02% от общего количества, — на немецком языке. В свою очередь, на итальянском языке и также на французском языке в первой половине года было доставлено по 26 печатных изданий.

Сумма, подлежащая выплате государством за доставку подписной прессы на русском языке в первой половине этого года, составила 403 495 евро, или 9,3% от общей суммы, 4940 евро, или 0,1% от общей суммы, составили расходы на доставку подписной прессы на английском языке, а 833 евро, или 0,02% от общей суммы, — на немецком языке.

Одновременно МС указывает, что сумма, подлежащая выплате государством за доставку подписной прессы на русском языке в 2024 году, составила 671 973 евро, или 9,3% от общей суммы.

Протокольное решение заседания Кабинета министров предусматривает, что МС в сотрудничестве с МК оценит возможности изменить условия применения государственной поддержки в отношении услуг по доставке подписных печатных изданий.

Планируется, что применение государственной поддержки можно было бы распространить только на подписные печатные издания, изданные на государственном языке, а также на историческом диалекте латышского языка — латгальском письменном языке и языке коренных жителей Латвии — ливском языке. Также государственную поддержку можно было бы продолжить применять к государственным языкам стран-членов ЕС, стран-членов Европейской экономической зоны, Швейцарии, стран-кандидатов ЕС или официальным языкам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Дополнительно между МС, МК, Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ), Ассоциацией региональных медиа Латвии, Ассоциацией издателей прессы Латвии, Профсоюзом работников связи Латвии PRO и «Latvijas pasts» планируется заключить меморандум о сотрудничестве по реализации единых принципов предоставления универсальной почтовой услуги на 2027–2028 годы.

В соответствии с Законом о почте плата за услуги по доставке подписных печатных изданий делится на две части, одну из которых платит издатель прессы, а другую покрывают из средств государственного бюджета МС, соблюдая процентное соотношение разделённой оплаты. Государственная часть разделённой оплаты выплачивается в полном объёме из государственного бюджета не реже одного раза в квартал, производя оплату в размере, указанном в счетах, поданных поставщиком универсальной почтовой услуги (УПУ).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:40 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 9 минут назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
Bitnews.lv 1 день назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 2 дня назад
Почему автобусы в Россию всё ещё ходят? НО требует ответа
Bitnews.lv 2 дня назад

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (3)

Важно 10:26

Важно 3 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (3)

Важно 09:38

Важно 3 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (3)

Важно 09:11

Важно 3 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (3)

Важно 08:43

Важно 3 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (3)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 3 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (3)

Важно 07:59

Важно 3 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (3)

Важно 07:53

Важно 3 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать