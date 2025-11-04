Темпы расширения остаются одним из главных приоритетов ЕС. Пакет мер подтверждает, что вступление новых стран-членов становится все более реальным.

Ключ к вступлению в ЕС – последовательность и ориентация на результат. Черногория, Албания, Украина, Молдова, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово, Турция и Грузия продолжают движение в сторону ЕС. Скорость вступления напрямую зависит от темпов реформ, особенно в области демократии, верховенства права и основных свобод. Прогресс в этих вопросах отвечает интересам как будущих, так и нынешних членов ЕС, поскольку он способствует росту благосостояния, развитию демократии, укреплению безопасности и стабильности, а также открывает новые возможности для граждан и бизнеса.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-председатель Комиссии Кая Каллас заявила, что процесс расширения сейчас идет быстрее, чем когда-либо за последние 15 лет. «Теперь мы не должны сбавлять темп. Мировой порядок меняется, и европейская безопасность находится под все большей угрозой. Расширение – это инвестиция в стабильность Европы, и большинство наших граждан с этим согласно. Для новых стран-членов нет коротких путей к вступлению, но ЕС должен сделать все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Возможности для расширения исключительно благоприятны, и мы должны немедленно ими воспользоваться. Вступление новых стран в 2030 году – это реалистичная цель».

Оценки, представленные Комиссией, вместе с рекомендациями и руководящими принципами по приоритетным реформам служат для стран-партнеров дорожной картой на пути к членству в ЕС. Как и прежде, Комиссия будет поддерживать будущих членов на этом пути. Их постепенная интеграция в единый рынок укрепляет связи с Европейским союзом еще до вступления. Поскольку расширение является четкой политической целью нынешнего состава Комиссии, она обязалась обеспечить готовность как будущих членов, так и самого ЕС. В скором времени Комиссия представит соответствующее сообщение по этому вопросу.

Основные выводы по странам

Черногория добилась значительного прогресса на пути к вступлению в ЕС: за последний год были закрыты четыре переговорные главы. Страна обязалась временно закрыть еще пять глав к концу 2025 года. Для завершения переговоров о вступлении к концу 2026 года крайне важно продолжать реформы и достичь устойчивого и широкого политического консенсуса. Если темпы реформ сохранятся, Черногория сможет уложиться в намеченный график для достижения этой цели.

Албания достигла значительного прогресса: за последний год были открыты четыре тематических блока. Ожидается, что последний оставшийся блок будет открыт до конца года. Прогресс достигнут в ключевых вопросах, особенно в области судебной реформы и борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Теперь необходимо продолжать усилия для выполнения промежуточных критериев по основным вопросам, что откроет путь к закрытию переговорных глав после проведения необходимых отраслевых реформ. Достижение цели завершить переговоры к 2027 году зависит от сохранения темпов реформ и содействия инклюзивному политическому диалогу.

Несмотря на продолжающуюся агрессивную войну со стороны России, Украина твердо придерживается курса на вступление в ЕС. Страна успешно завершила процесс скрининга и добилась прогресса в реализации ключевых реформ. Украина приняла дорожные карты по верховенству права, государственному управлению и функционированию демократических институтов, а также план действий по вопросам национальных меньшинств. Условия для открытия тематических блоков по основным вопросам, внешним связям и внутреннему рынку выполнены. Ожидается, что Украина выполнит условия и для оставшихся трех блоков, и Комиссия работает над тем, чтобы Совет ЕС был готов открыть все тематические блоки до конца года. Правительство Украины заявило о своей предварительной цели завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой цели, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, особенно в таких фундаментальных областях, как верховенство права.

Учитывая продолжающиеся гибридные угрозы и попытки дестабилизации, Молдова добилась значительного прогресса на пути к вступлению и успешно завершила процесс скрининга. Первый саммит ЕС-Молдова в июле 2025 года ознаменовал новый этап сотрудничества и интеграции. Молдова приняла дорожные карты по верховенству права, государственному управлению и функционированию демократических институтов. По оценке Комиссии, Молдова выполнила условия для открытия тематических блоков по основным вопросам, внешним связям и внутреннему рынку. Ожидается, что Молдова выполнит условия и для оставшихся трех блоков, и Комиссия работает над тем, чтобы Совет ЕС был готов открыть все тематические блоки до конца года. Правительство Молдовы заявило о своей предварительной цели завершить переговоры о вступлении к началу 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой цели, однако темпы реформ необходимо ускорить. Этому будет способствовать парламентская поддержка европейского курса страны после сентябрьских выборов.

На фоне массовых протестов, начавшихся в ноябре 2024 года, сербское общество становится все более поляризованным. Причиной разочарования граждан, помимо коррупции, является ощущаемое отсутствие подотчетности и прозрачности, чрезмерное применение силы против демонстрантов и давление на гражданское общество. Это привело к созданию все более сложной обстановки, в которой риторика раскола подорвала доверие между заинтересованными сторонами, что, в свою очередь, влияет на процесс вступления в ЕС. Реформы заметно замедлились. Несмотря на некоторые незначительные позитивные изменения, Сербия должна незамедлительно прекратить подрывать свободу слова и академическую свободу.

Северная Македония продолжила работу над дорожными картами по верховенству права, реформе государственного управления и функционированию демократических институтов, а также над планом действий по защите меньшинств. Северной Македонии следует активизировать усилия по соблюдению принципа верховенства права, защите независимости и авторитета судебной системы, а также усилить борьбу с коррупцией. Страна также должна принять необходимые поправки к конституции, чтобы включить в нее граждан, проживающих в пределах границ государства, но принадлежащих к другим народам.

В Боснии и Герцеговине политический кризис, связанный с Республикой Сербской, и распад правящей коалиции нанесли ущерб прогрессу на пути к вступлению в ЕС. Реформы застопорились, особенно в области защиты данных и пограничного контроля, а подписание соглашения о статусе с Frontex приостановлено. В то же время в сентябре Босния и Герцеговина представила Комиссии свой план реформ. После недавних институциональных изменений в Республике Сербской у Боснии и Герцеговины есть возможность реализовать реформы, необходимые для вступления в ЕС. Для начала переговоров о вступлении властям необходимо завершить разработку и принять законы о судебной реформе, полностью соответствующие европейским стандартам, а также назначить главного переговорщика.

В Косове общественная поддержка вступления в Европейский союз остается высокой. Темпы реформ замедлились из-за задержек с формированием институтов власти после всеобщих выборов в феврале. Необходимо наладить межпартийное сотрудничество и вновь сосредоточиться на реформах. Нормализация отношений с Сербией и выполнение обязательств, взятых в рамках диалога, остаются важным предварительным условием. Комиссия готова подготовить заключение по заявке Косова на членство, как только Совет ЕС направит соответствующий запрос. Параллельно с усилиями по деэскалации напряженности на севере Косова, в мае 2025 года Комиссия предприняла первые шаги по постепенной отмене ограничительных мер. Дальнейшие шаги будут зависеть от продолжения деэскалации на севере Косова.

Турция остается страной-кандидатом и важным партнером ЕС. В соответствии с выводами Европейского совета от апреля 2024 года, ЕС развивает отношения с Турцией постепенно, пропорционально и обратимо, следуя общим приоритетам. Одной из ключевых целей сотрудничества является поиск всеобъемлющего решения кипрской проблемы. В то же время все более частые судебные разбирательства против оппозиционных деятелей и партий, а также многочисленные аресты вызывают серьезную озабоченность по поводу функционирования демократии. Хотя диалог о верховенстве права остается центральным элементом в отношениях между ЕС и Турцией, проблемы, связанные с демократическими стандартами, независимостью судебной системы и основными правами, до сих пор не решены. Переговоры о вступлении с Турцией по-прежнему находятся в замороженном состоянии.

В 2024 году Европейский совет пришел к выводу, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен. С тех пор ситуация резко ухудшилась, и в функционировании демократии произошел серьезный регресс, характеризующийся стремительным ухудшением ситуации с верховенством права и основными свободами. Были приняты законы, которые значительно ограничивают пространство для деятельности гражданского общества, подрывают свободу слова и собраний, а также нарушают принцип недискриминации. Власти Грузии должны срочно изменить свой курс и предпринять масштабные и ощутимые усилия для решения нерешенных проблем и проведения ключевых реформ при поддержке межпартийного сотрудничества и гражданской активности в соответствии с ценностями ЕС. После выводов Европейского совета от декабря 2024 года и учитывая продолжающийся регресс Грузии, Комиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь номинально.

Теперь Совет ЕС рассмотрит представленные Комиссией рекомендации и примет решения о дальнейших шагах в процессе расширения.