Марафоны закипают: бегунам грозит климатическая баня

Берлинский марафон-2025 уже стал жарким примером. Средняя температура во время забега — 20,7°C, на 6,7 градуса выше нормы. В Токио в марте было 15,2°C — почти на восемь градусов теплее обычного. «Виноват человек и его страсть к сжиганию топлива», — констатируют климатологи.

«Оптимальная температура для мужчин-профи — около +4°C, для женщин — +10°C», — уточняют авторы.

«Но с каждым годом таких дней всё меньше».

Учёные подсчитали: для мужчин-элитных бегунов лучший шанс сохранить скорость — стартовать раньше. Если, например, Лондонский марафон начнётся на час раньше, шансы на «идеальные условия» в 2045 году вырастут на 44%. Для женщин это, наоборот, может всё испортить: в Токио и Бостоне ранний старт снизит их шансы на комфортную температуру на 41% и 18% соответственно.

Берлин и Сидней — самые безнадёжные: там жара почти гарантирована для всех категорий.

Спорт, как и всё остальное, уже не может игнорировать глобальное потепление. Жара срывает чемпионаты, ломает рекорды и перегревает даже трибуны. На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио спортсмены жаловались, что асфальт буквально плавится. Теннисисты в Шанхае описывали погоду как «физическое испытание».

И это только начало. По прогнозам, к середине века 90% футбольных стадионов, включая те, где пройдёт ЧМ-2026, будут регулярно сталкиваться с опасной жарой. При 35°C организм перестаёт охлаждаться — это уже не спорт, а риск для жизни.

Эксперты призывают к радикальным мерам: «Если не снизить выбросы, марафоны превратятся в сауну, а не в праздник спорта».