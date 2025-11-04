Прошло полгода, а результата нет: меморандум по сути ничем не помог

В организации отмечают, что после введения меморандума сотрудничество фермеров с торговцами стало еще более сложным. Организация отмечает, что, подписав меморандум, политики, торговцы и производители обязались способствовать доступности основных продуктов питания для населения Латвии, увеличить ассортимент и продажи продуктов местного производства, а также улучшить сотрудничество между розничными торговцами и производителями.

По данным Министерства экономики за июнь этого года, которые показывают оборот произведенных в Латвии продуктов в девяти торговых сетях, некоторые категории продуктов - отдельные овощи и мясо - показывают рост оборота по сравнению с летом 2024 года. Оборот преимущественно местных продуктов остался на прежнем уровне или даже снизился, подчеркивает ассоциация.

В целом организация поддерживает идею, выраженную в меморандуме, но в реальности сотрудничество латвийских фермеров с торговыми сетями не улучшилось.

Член правления "Крестьянского сейма" Мартиньш Тронс подчеркивает, что найти общий язык с торговыми сетями и прийти к компромиссу сейчас сложнее, чем когда-либо. "В меморандуме не определено, как оцениваются результаты, нет санкций за недобросовестные действия и обязательств по обеспечению взаимовыгодных договоров. В результате сети продолжают диктовать свои условия, не заключают долгосрочные договоры и постоянно пытаются снизить цены на закупаемые ими продукты питания", - говорит Тронс.

В то же время он отмечает, что у местных фермеров до сих пор нет гарантии, что выращенную ими продукцию купят. Заказы непредсказуемы, что делает невозможным построение устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества.

По данным организации, этой осенью супермаркеты снизили цены, по которым они закупают продукцию у фермеров, от 10 до 50% в зависимости от продукта, в то время как цены на полках магазинов остались на уровне прошлого года или выросли. Например, закупочная цена на картофель снизилась примерно на 50%, на морковь - на 15-20%, на лук - на 30%. При этом наценки в магазинах составляют от 60 до 120%, в некоторых случаях до 200%.

