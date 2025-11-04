Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
СМИ Польши: Экс-координатор «Открытой России» работал на ФСБ

© Deutsche Welle 4 ноября, 2025 20:44

Мир 0 комментариев

Россиянин Игорь Рогов, получивший убежище в Польше, обвинен в шпионаже на спецслужбу РФ и попытке переслать бомбу через курьера. Ему и его супруге грозит от восьми лет заключения до пожизненного срока, сообщает DW.

Россиянин Игорь Рогов, который после начала войны РФ против Украины получил в Польше политическое убежище, представившись оппозиционером, сознался польским следственным органам в том, что на протяжении нескольких лет сотрудничал с Федеральной службой безопасности России. Об этом сообщили в понедельник, 3 ноября, интернет-издания WP Wiadomości и PKB24 со ссылкой на материалы следствия, возбужденного против Рогова и его жены Ирины.

Согласно окончательному заключению польских следователей, арестованный Агентством внутренней безопасности Польши (ABW) летом 2024 года Рогов, который ранее был координатором движения "Открытая Россия" и замглавы координатора штаба Алексея Навального в Саранске, передавал сотруднику ФСБ сведения не только о российских оппозиционных деятелях, эмигрировавших на Запад, но также о польских структурах, помогающих российским эмигрантам, работе чиновников МИД Польши и преподавателях польского языка для россиян.  Эти данные он передал на флеш-карте своей жене, которая в какой-то момент решила съездить к родным в Россию, говорится в материалах дела.

"Я должен был делать то, что мне нравится: вращаться в кругах российских оппозиционеров, знакомиться с новыми людьми, а в итоге сообщать обо всем Федеральной службе безопасности. Мне казалось, что я делаю больше хорошего, чем плохого", - цитирует портал WP Wiadomości показания Игоря Рогова. Тот также заявил следователям, что действовал под давлением ФСБ, якобы шантажировавшей его угрозой мобилизовать отца на войну против Украины. "Я был под давлением, мне казалось, что эти люди все обо мне знают. Мне было страшно", - говорил он.

Кроме того, следствие установило, что Игорь Рогов был получателем обнаруженной летом 2024 года в одном из логистических центров в Польше посылки с компонентами для создания бомбы: нитроглицерином, детонатором в виде пауэрбанка и металлическим термосом с кумулятивным компонентом. По словам Рогова, он должен был лишь получить посылку, не зная о ее содержимом, по просьбе знакомого, российского оппозиционера Эмиля Г., также жившего в Польше. Игорь Рогов утверждал, что это была "обычная услуга".

Теперь ему, помимо шпионажа, инкриминируют создание угрозы жизни и здоровью людей. Игорю Рогову и его жене Ирине Роговой грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

История Роговых в Польше

Как утверждают польские СМИ, Игорь Рогов прибыл в Польшу весной 2022 года. Он представлялся оппозиционером и говорил знакомым, что организовывал в Силезии митинги против власти Владимира Путина. По его словам, правительство в Варшаве пригласило его в страну после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.  В рамках поддержки российской оппозиции Рогов сумел закончить обучение по специальности "информатика", получал стипендию и социальную помощь в размере 5000 злотых в месяц, а также жилье в общежитии в городе Сосновец. Однако, по данным Агентства внутренней безопасности Польши, Рогов был завербован ФСБ еще в России и продолжал активно сотрудничать с ней.

Ключевым моментом в расследовании стали показания Ирины Роговой, которая, узнав, что ее муж завел роман с другой эмигранткой из России, стала рассказывать в частных беседах, что Игорь на протяжении многих лет работал с неким сотрудником ФСБ по имени Евгений. О сотрудничестве с ним Рогов сам признался жене еще "на первом или втором курсе" российского университета. Тогда он рассказывал ей, что писал для ФСБ отчеты с различных конференций  "Открытой России".

По данным WP Wiadomości, офицер ФСБ Евгений, курировавший Игоря Рогова, в некоторых документах фигурирует как Евгений Литко, предположительно живущий в Германии и оттуда же управляющий российской агентурой. Пытались ли польские службы установить его местонахождение, неизвестно.

Дело Игоря Рогова стало очередным подтверждением опасений польских спецслужб, которые еще в 2022 году предупреждали о рисках, связанных с ростом числа российских граждан, въезжающих в страну, пишут польские СМИ.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

