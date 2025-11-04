«Не оставляйте друзей в беде наедине с ИИ»: президент Эстонии

«Искусственный интеллект может быть помощником в поддержании психического здоровья, но всегда лучше найти человека, которому можно рассказать о своей проблеме, – сказал Карис. – Во время встреч со школьниками на тему искусственного интеллекта многие молодые люди говорили, что используют чат-ботов не только для учебы, но и для обсуждения жизненных ситуаций или чтобы поделиться своими переживаниями. Некоторые видят в этом полезную поддержку, другие же подчеркивают скрытые опасности. Поэтому важно понимать, когда и для чего уместно использовать искусственный интеллект в контексте психического здоровья».

По словам экспертов, чат-боты дают людям возможность обратиться к кому-либо именно в тот момент, когда рядом нет человека или когда они не решаются поговорить с кем-то другим.

«Такой разговор помогает упорядочить мысли и дать название своим чувствам», – сказала член правления Эстонской ассоциации школьных психологов Кристи Фельдман. По ее словам, благодаря этому общение с искусственным интеллектом может быть одним из способов профилактики и преодоления незначительных проблем.

В то же время было подчеркнуто, что искусственный интеллект не способен распознавать серьезные проблемы с психическим здоровьем и в таких случаях может давать ошибочные или даже опасные советы. «Не оставайтесь с искусственным интеллектом наедине и не оставляйте с ним других», – подчеркнула научный сотрудник в области аффективной психологии Тартуского университета Хелен Уусберг.

По оценке экспертов, готовности обращаться со своими проблемами к людям способствует развитие у каждого навыков общения и эмоционального интеллекта – умения слушать, управлять своими чувствами и быть рядом с другими. «Этому можно научиться, – подчеркнули участники дискуссии. – Если у человека есть близкий, с которым можно поговорить, стоит начать делиться своими переживаниями именно с ним».

«Разумное общение с искусственным интеллектом может принести многим поддержку и пользу, но для некоторых оно может представлять и опасность, – подытожил прозвучавшие в ходе дискуссии мысли глава государства. – Важно развивать навыки преодоления трудностей, чтобы мы могли решать серьезные проблемы в общении друг с другом».