«Решение должен принять народ» — Смилтенс о будущем Стамбульской конвенции

Лучшим решением вопроса о Стамбульской конвенции было бы проведение референдума, заявил депутат Сейма Эдвардс Смилтенс из оппозиционного «Объединённого списка» в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV.

По словам политика, нынешние протесты вокруг темы создаются искусственно и выгодны партиям, но не государству. Он подчеркнул, что позиция «Объединённого списка» едина — конвенция не должна рассматриваться нынешним составом парламента.

«Решение по таким вопросам должно принимать общество, а не политики в условиях давления», — отметил Смилтенс.

Политик также обвинил партии «Новое единство» и «Прогрессивные» в том, что они вновь открыли эту тему в Сейме. Ранее «Объединённый список» вместе с Национальным объединением поддержали предложение президента Эдгара Ринкевича отложить рассмотрение конвенции до следующего созыва парламента.

На прошлой неделе протест против выхода из конвенции собрал около 5000 человек у здания Сейма, став одним из крупнейших за последние годы. Одновременно более 66 000 граждан подписали инициативу на платформе ManaBalss.lv, призывая президента не подписывать закон о денонсации документа.