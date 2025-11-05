Известный в Балтии бренд не выдержал конкуренции: уволены работники и в Латвии

Решением о банкротстве прекращает свою деятельность один из старейших производителей и розничных продавцов модной одежды в Балтии. На момент закрытия в Эстонии оставалось семь магазинов.

Исполнительный директор Бригита Альбертина признала, что даже сильный и узнаваемый бренд не смог бы выжить на небольшом и конкурентном рынке. По словам финансового директора Маргуса Олеска, главной причиной стали высокие производственные затраты в Эстонии.

Материнская компания Baltika Grupp также подала заявление о банкротстве, прекратив деятельность не только в Эстонии, но и в Латвии и Литве, а также закрыв все интернет-магазины. В ближайшие недели в рамках процедуры банкротства будут уволены все 120 сотрудников группы, в том числе 70 сотрудников в Эстонии, 21 в Латвии и 29 в Литве.