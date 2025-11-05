Птичий грипп распространяется по Латвии — заражены новые регионы

Ранее случаи заражения выявлены в Яунгулбене, а также в Добеле и Айзкраукле. Ещё весной птичий грипп подтвердился на частной ферме в Огре.

«Чтобы защитить домашнюю птицу, её нужно держать под крышей и не подпускать к водоёмам, где бывают дикие утки и гуси», — напоминают в Пищевом и ветеринарном управлении (PVD).

Служба также призывает немедленно сообщать ветеринарам или PVD о любых признаках заболевания среди домашних птиц. Особое внимание следует уделять чистоте помещений, сменной одежде работников и запрету на использование воды из открытых водоёмов.

Всего с начала года в лабораториях проверено 63 найденные мёртвые дикие птицы, из которых шесть оказались заражены вирусом H5N1. Контроль за ситуацией продолжается, а фермеров просят не ослаблять меры биобезопасности.