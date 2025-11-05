Первые дома подключены к системе телеметрии «Rīgas ūdens»

В рамках договора с предприятием «Sadales tīkls» за 2,6 миллиона евро будет установлено более 22 тысяч приборов по всей Риге. Контракт рассчитан на пять лет и предусматривает модернизацию не только городских домов, но и частных владений в пригородах.

«Пока передача показаний для жильцов остаётся прежней — телеметрия действует только до границы собственности "Rīgas ūdens"», — пояснил представитель компании Сандрис Ванзович.

Автоматическая система позволит считывать общедомовые данные без участия человека, что снизит риск ошибок и потерь. Однако управление внутренними счётчиками в квартирах по-прежнему остаётся в зоне ответственности владельцев и управляющих компаний.

«Rīgas ūdens» обеспечивает водоснабжение и водоотведение в Риге, а также в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях. В 2024 году оборот компании составил 76,3 млн евро.