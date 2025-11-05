Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Мэром Нью-Йорка избран социалист-мусульманин Зохран Мамдани

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 11:10

Мир 0 комментариев

"Нью-Йорк останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом", - заявил родившийся в Уганде Зохран Мамдани.

Мэром Нью-Йорка, по подсчетам американских СМИ, избран 34-летний демократ Зохран Мамдани. Если эти данные подтвердятся, политик станет самым молодым мэром города за более чем 100 лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки (он родился в Уганде), занявшим этот пост.

Выступая под оглушительные аплодисменты, празднуя победу, Мамдани сказал ликующей толпе в Нью-Йорке: "Друзья, мы свергли политическую династию. Сколько мы себя помним, богатые и влиятельные люди говорили трудящимся Нью-Йорка, что власть не принадлежит им, и тем не менее, за последние 12 месяцев вы осмелились стремиться к чему-то большему. Сегодня, вопреки всему, мы этого добились", — сказал Мамдани.

Мамдани пообещал, что в качестве мэра Нью-Йорка положит конец коррупции, а также даст отпор президенту США Дональду Трампу и его последователям.

"Нью-Йорк останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом", - заявил родившийся в Уганде Мамдани. "Послушайте меня, президент Трамп, - обратился он к хозяину Белого дома. - Если вы хотите добраться до одного из нас, вам придется продираться сквозь всех нас".

Мамдани выступает за повышение налога для богатых и увеличение минимальной заработной платы с 16,50 долларов в час до 30 долларов в час. Он заявляет, что хочет обеспечить всеобщий бесплатный доступ к дошкольному образованию и поэтапно ввести в Нью-Йорке бесплатный проезд на автобусах.

Голосование "Джокеров"?

Интересно мнение о победе Мамдани у себя на ФБ высказал американец Вадим Ольшевский:  

"Шесть лет назад я написал рецензию (очень длинную) на фильм "Джокер". Фильм этот вызвал тогда огромный интерес, его быстро посмотрели все. При этом, судя по отзывам, никто не понимал, почему этот фильм вызвал такой сильный массовый интерес.
В моей рецензии я объяснял, что дело не в том, что фильм обладает какими-то необычайно сильными художественными особенностями. Просто он зафиксировал появляение новой голосующей страты - джокеров. Которые начинают политически доминировать. Словом, Мамдани - кандидат, представляющий тех самых джокеров.

Очень интересно проверсти параллель между популярностью фильма "Джокер" и тоже необъяснимой популярностью корейского фильма "Паразиты". Но ведь последний ровно о том же. О классе паразитов, которые чувствуют, что угнетены, и дело кончается насилием.

Идеология паразитов и джокеров - это не социализм, и не коммунизм, как думают многие. Ведь социализм базировался на идее Маркса о том, что пролетариат на самом деле производит материальные ценности, которые потом присваиваются эксплуататорами. Но здесь мы имеем дело не с пролетариатом, а с паразитами. Которые материальных ценностей не производят, но хотят уважения, хотят чувствовать себе в центре политического момента. Хотят отобрать эти материальные ценности".

Демократы лидируют на остальных выборах 

Тем временем избиратели поддержали демократов, в том числе на выборах губернатора в Нью-Джерси и Вирджинии.

"Для меня величайшая честь в жизни быть избранной 75-м губернатором Вирджиния", - заявила кандидат от демократов Эбигейл Спанбергер, выступая в Ричмонде. Официально подсчет голосов еще не завершен, однако ведущие американские СМИ представили свои оценки, согласно которым у соперницы Спанбергер - республиканки Уинсом Эрл-Сир - уже нет шансов на победу. Спанбергер, которая считалась фаворитом гонки, сменит на посту губернатора Вирджинии республиканца Гленна Янгкина. Она станет первой женщиной, занявшей эту должность в Вирджинии.

В Нью-Джерси, где Трамп поддерживал кандидата от республиканцев Джека Чиаттарелли, избиратели вместо этого предпочли оставить у власти демократов и избрали конгрессвумен Мики Шерилл. Она привлекла на свою сторону избирателей, считавших, что экономика и здравоохранение являются наиболее важными.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:45 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 15 минут назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 3 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
Bitnews.lv 1 день назад
Полковник Блёдоне: если будем бежать — латыши вымрут
Bitnews.lv 1 день назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 2 дня назад

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать