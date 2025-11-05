Мэром Нью-Йорка избран социалист-мусульманин Зохран Мамдани

Мэром Нью-Йорка, по подсчетам американских СМИ, избран 34-летний демократ Зохран Мамдани. Если эти данные подтвердятся, политик станет самым молодым мэром города за более чем 100 лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки (он родился в Уганде), занявшим этот пост.

Выступая под оглушительные аплодисменты, празднуя победу, Мамдани сказал ликующей толпе в Нью-Йорке: "Друзья, мы свергли политическую династию. Сколько мы себя помним, богатые и влиятельные люди говорили трудящимся Нью-Йорка, что власть не принадлежит им, и тем не менее, за последние 12 месяцев вы осмелились стремиться к чему-то большему. Сегодня, вопреки всему, мы этого добились", — сказал Мамдани.

Мамдани пообещал, что в качестве мэра Нью-Йорка положит конец коррупции, а также даст отпор президенту США Дональду Трампу и его последователям.

"Нью-Йорк останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом", - заявил родившийся в Уганде Мамдани. "Послушайте меня, президент Трамп, - обратился он к хозяину Белого дома. - Если вы хотите добраться до одного из нас, вам придется продираться сквозь всех нас".

Мамдани выступает за повышение налога для богатых и увеличение минимальной заработной платы с 16,50 долларов в час до 30 долларов в час. Он заявляет, что хочет обеспечить всеобщий бесплатный доступ к дошкольному образованию и поэтапно ввести в Нью-Йорке бесплатный проезд на автобусах.

Голосование "Джокеров"?

Интересно мнение о победе Мамдани у себя на ФБ высказал американец Вадим Ольшевский:

"Шесть лет назад я написал рецензию (очень длинную) на фильм "Джокер". Фильм этот вызвал тогда огромный интерес, его быстро посмотрели все. При этом, судя по отзывам, никто не понимал, почему этот фильм вызвал такой сильный массовый интерес.

В моей рецензии я объяснял, что дело не в том, что фильм обладает какими-то необычайно сильными художественными особенностями. Просто он зафиксировал появляение новой голосующей страты - джокеров. Которые начинают политически доминировать. Словом, Мамдани - кандидат, представляющий тех самых джокеров.

Очень интересно проверсти параллель между популярностью фильма "Джокер" и тоже необъяснимой популярностью корейского фильма "Паразиты". Но ведь последний ровно о том же. О классе паразитов, которые чувствуют, что угнетены, и дело кончается насилием.

Идеология паразитов и джокеров - это не социализм, и не коммунизм, как думают многие. Ведь социализм базировался на идее Маркса о том, что пролетариат на самом деле производит материальные ценности, которые потом присваиваются эксплуататорами. Но здесь мы имеем дело не с пролетариатом, а с паразитами. Которые материальных ценностей не производят, но хотят уважения, хотят чувствовать себе в центре политического момента. Хотят отобрать эти материальные ценности".

Демократы лидируют на остальных выборах

Тем временем избиратели поддержали демократов, в том числе на выборах губернатора в Нью-Джерси и Вирджинии.

"Для меня величайшая честь в жизни быть избранной 75-м губернатором Вирджиния", - заявила кандидат от демократов Эбигейл Спанбергер, выступая в Ричмонде. Официально подсчет голосов еще не завершен, однако ведущие американские СМИ представили свои оценки, согласно которым у соперницы Спанбергер - республиканки Уинсом Эрл-Сир - уже нет шансов на победу. Спанбергер, которая считалась фаворитом гонки, сменит на посту губернатора Вирджинии республиканца Гленна Янгкина. Она станет первой женщиной, занявшей эту должность в Вирджинии.

В Нью-Джерси, где Трамп поддерживал кандидата от республиканцев Джека Чиаттарелли, избиратели вместо этого предпочли оставить у власти демократов и избрали конгрессвумен Мики Шерилл. Она привлекла на свою сторону избирателей, считавших, что экономика и здравоохранение являются наиболее важными.