Нам есть где взять деньги на здравоохранение: Миериня предлагает обидеть чиновников

Ещё одним вопросом, говорит Миериня, который вызвал споры в Сейме, был вопрос о премировании чиновников. И в бюджете на 2026 год премии не заложены. Но что насчет 2027 года?

"Нам не стоит обманывать людей, нужно четко сказать, что если нам приходится сейчас столько тратить на безопасность, то пока определённые цели не достигнуты во всех областях, мы не можем позволить себе такие премии. Пойдём дальше - конечно, премии и надбавки - 240 миллионов на это выделялось в этом году - из этого 57 миллионов уходят только на премии. Так что у нас есть откуда взять деньги и перенаправить на здравоохранение", - считает Миериня.