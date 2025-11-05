Выдавали себя за полицейских и лишали жертв квартир: новинка от мошенников

Во второй половине года в разных городах страны жертвы лишались недвижимости по одной схеме: звонок от «полицейского» с предупреждением о попытке продажи их квартиры. Человека убеждали «помочь» в поимке преступника, согласившись на фиктивную продажу в рамках «секретной операции».

Мошенники заполняли анкету на сайте риелторов от имени владельца. Настоящий агент звонил собственнику, и тот, следуя инструкциям аферистов, проводил реальную сделку, считая её постановочной. Деньги передавались курьеру, а жертва оставалась без жилья и средств.

Мошенники требовали молчать, называя всё секретной операцией, — из-за этого пострадавшие не обращались в полицию и не получали предупреждений.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Расследование осложняется: жертвы часто не верят настоящей полиции, считая её поддельной.

Начальник 2-го отдела киберпреступности Олег Филатов: «Полиция, банки и операторы связи никогда не предлагают участвовать в секретных операциях по телефону. При таком звонке — немедленно прервать разговор».

О подозрительных случаях сообщайте по номеру 112 или через latvija.gov.lv.

За 10 месяцев 2025 года мошенники выманили у жителей Латвии 17,99 млн евро (годом ранее — 14,04 млн).