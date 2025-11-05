Юридических оснований нет: Общество врачей о проверке отстраненных в Финляндии и практикующих в Латвии врачей

Сертификационный совет LĀB указал: правила не позволяют применять иностранные административные решения в Латвии. Учитывать нарушения при ресертификации тоже нельзя — поправки, предложенные LĀB семь лет назад, до сих пор не приняты.

Эти изменения дадут право учитывать зарубежные нарушения, назначать экзамены и обязывать врачей декларировать: работали ли они за границей и не лишались ли там права на практику.

LĀB также планирует уведомлять сертификационные комиссии о врачах, запрашивающих сертификат в Латвии, — это тоже требует правок в правилах Кабмина.

По данным расследования: Рыбакову лишили права практиковать в Финляндии в 2017 году, Лейкуму — в 2016-м из-за грубых нарушений. Сейчас Рыбакова работает семейным врачом в Лиепае, Лейкума — инфекционистом и терапевтом в Балвской и Гулбенской больницах.