В ходе ведомственной проверки по изложенным в заявлении фактам установлено отсутствие состава преступления, поэтому принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, узнало агентство LETA в отделе общественных отношений VP.

Ранее Авен распространил пресс-релиз, в котором критиковал слова Браже в Diena: по его мнению, политик безосновательно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и отмывании денег.

В заявлении в полицию, имеющемся в распоряжении LETA, Авен цитировал публикацию: «Чтобы охарактеризовать, насколько опасным было бы исключение Авена из санкционного списка, министр иностранных дел коротко отрезала Diena: "Он — личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают"».

Миллиардер считает, что такие высказывания Браже порочат его репутацию. В заявлении он утверждал, что никогда не занимался легализацией преступно полученных средств или иными преступными действиями, тем более в интересах президента России Владимира Путина.

Авен просил полицию возбудить уголовное дело по факту утверждения о том, что он является личным банкиром Путина и отмывает его деньги, — по статье Уголовного закона о клевете.

Напомним: в прошлом году Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о санкциях против Авена и его бизнес-партнёра Михаила Фридмана за период с 28 марта 2022 года по 15 марта 2023 года. Вскоре Латвия подала апелляции по делам о санкциях Авена и Фридмана, уточнило LETA Министерство юстиции.

Санкции ЕС против Авена и Фридмана остаются в силе: 12 сентября 2025 года Совет ЕС единогласно продлил их ещё на шесть месяцев.

Министерство юстиции Латвии ранее обосновывало: при введении санкций имелись первоначальные доказательства активной материальной или финансовой поддержки Авеном и Фридманом российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.