Не нашлось причины? Полиция не будет возбуждать дело против Браже (1)

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 20:15

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Государственная полиция (VP) не будет возбуждать уголовное дело по заявлению гражданина России и Латвии, миллиардера Петра Авена против министра иностранных дел Байбы Браже (JV). Миллиардер обвинял министра в клевете в связи с её высказываниями газете Diena.

В ходе ведомственной проверки по изложенным в заявлении фактам установлено отсутствие состава преступления, поэтому принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, узнало агентство LETA в отделе общественных отношений VP.

Ранее Авен распространил пресс-релиз, в котором критиковал слова Браже в Diena: по его мнению, политик безосновательно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и отмывании денег.

В заявлении в полицию, имеющемся в распоряжении LETA, Авен цитировал публикацию: «Чтобы охарактеризовать, насколько опасным было бы исключение Авена из санкционного списка, министр иностранных дел коротко отрезала Diena: "Он — личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают"».

Миллиардер считает, что такие высказывания Браже порочат его репутацию. В заявлении он утверждал, что никогда не занимался легализацией преступно полученных средств или иными преступными действиями, тем более в интересах президента России Владимира Путина.

Авен просил полицию возбудить уголовное дело по факту утверждения о том, что он является личным банкиром Путина и отмывает его деньги, — по статье Уголовного закона о клевете.

Напомним: в прошлом году Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о санкциях против Авена и его бизнес-партнёра Михаила Фридмана за период с 28 марта 2022 года по 15 марта 2023 года. Вскоре Латвия подала апелляции по делам о санкциях Авена и Фридмана, уточнило LETA Министерство юстиции.

Санкции ЕС против Авена и Фридмана остаются в силе: 12 сентября 2025 года Совет ЕС единогласно продлил их ещё на шесть месяцев.

Министерство юстиции Латвии ранее обосновывало: при введении санкций имелись первоначальные доказательства активной материальной или финансовой поддержки Авеном и Фридманом российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (1)

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (1)

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

