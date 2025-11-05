Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Президент выбрал компромисс» — политический расклад вокруг Стамбульской конвенции

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 08:23

Латышские СМИ 0 комментариев

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piedalās preses konferencē, kurā informē par savu nostāju saistībā ar Saeimā 2025. gada 30. oktobrī pieņemto likumu "Par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu".

Президент Латвии Эдгар Ринкевич вернул в Сейм закон о денонсации Стамбульской конвенции, призвав перенести рассмотрение вопроса на следующий парламентский созыв, который будет избран 3 октября 2026 года. Этот шаг, по оценке аналитиков, стал попыткой стабилизировать политическую ситуацию и предотвратить углубление конфликта в правящей коалиции.

Как отмечает NRA, решение президента стало результатом широких консультаций и вызвало неоднозначную реакцию. Никакая из сторон не получила желаемого — Ринкевич выбрал позицию компромисса, стараясь сохранить нейтралитет. Однако именно это усилило напряжение в Сейме, где вновь начали меняться политические альянсы.

«Такой поворот событий означает начало новой политической партии — шахматной партии, где каждый ход может изменить расстановку сил», — пишет издание.
Неожиданно Национальное объединение и «Объединённый список» поддержали предложение президента, что породило слухи о возможном пересмотре состава коалиции. По мнению экспертов, партии пытаются дистанцироваться от непопулярных решений правительства Эвики Силини и укрепить собственные позиции перед выборами.

Тем временем общественная дискуссия о конвенции не утихает. В немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung напоминают, что Латвия — не единственная страна ЕС, где документ вызывает разногласия. Главный спор, как отмечает FAZ, связан с термином «гендер» и его толкованием в контексте законодательства.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Ирландия: зарплата за творчество
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Будет ли солнце? Прогноз погоды на субботу в Латвии
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
«Сильнейшая за годы»: учёные предупреждают о геомагнитной буре
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

