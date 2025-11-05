«Президент выбрал компромисс» — политический расклад вокруг Стамбульской конвенции

Как отмечает NRA, решение президента стало результатом широких консультаций и вызвало неоднозначную реакцию. Никакая из сторон не получила желаемого — Ринкевич выбрал позицию компромисса, стараясь сохранить нейтралитет. Однако именно это усилило напряжение в Сейме, где вновь начали меняться политические альянсы.

«Такой поворот событий означает начало новой политической партии — шахматной партии, где каждый ход может изменить расстановку сил», — пишет издание.

Неожиданно Национальное объединение и «Объединённый список» поддержали предложение президента, что породило слухи о возможном пересмотре состава коалиции. По мнению экспертов, партии пытаются дистанцироваться от непопулярных решений правительства Эвики Силини и укрепить собственные позиции перед выборами.

Тем временем общественная дискуссия о конвенции не утихает. В немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung напоминают, что Латвия — не единственная страна ЕС, где документ вызывает разногласия. Главный спор, как отмечает FAZ, связан с термином «гендер» и его толкованием в контексте законодательства.