Украина атаковала нефтяные предприятия в регионах России, та бьёт по энергетике

Украинские дроны в ночь на вторник атаковали сразу несколько нефтехимических предприятий в российских регионах. Так, по меньшей мере два взрыва прогремело в городе Стерлитамаке в Башкирии. Там атаке беспилотников подвергся промышленнй комплекс. Как, сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале, два дрона были сбиты, их обломки упали в промзоне около вспомогательного цеха. "Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме", - уточнил он.

Ранее власти города сообщили, что в результате взрыва на Стерлитамакском нефтехимическом заводе частично обрушился цех водоочистки.

Это предприятие специализируется на производстве каучуков, ионола, авиационного бензина и входит в химический холдинг "Росхим".

Более 10 взрывов слышали минувшей ночью жители города Кстово Нижегородской области. Там, как сообщают местные телеграм-каналы, в результате атаки дронов возник пожар в промышленной зоне, где расположены 2 нефтяных предприятия - "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

В общей сложности, как сообщило министерство обороны России, в ночь на 4 ноября над российскими регионами дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 40 – над территорией Воронежской области, 20 – над Нижегородской и 10 – над Белгородской.

Глава Курской области сообщил, что накануне вечером после удара по электроподстанции 16 тысяч человек остались без электроснабжения. В Волгоградской области произошло возгорание на электроподстанции "Фроловская".

В ночь на вторник из-за атак дронов во многих российских аэропортах вводились временные ограничения на вылет и прием самолетов - в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волгограде, Тамбове, Пензе, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе и других.

Россия продолжила наносить удары по Украине

Тем временем Россия продолжила удары беспилотниками и ракетами по украинским городам. Воздушную тревогу объявляли в Киеве, серия взрывов прогремела в Харькове.

В результате российских ударов по Днепропетровской области один человек погиб и еще 11 получили ранения. Как сообщил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко, при ударе по Николаевской общине Синельниковского района ракетой и БпЛА погибла 65-летняя женщина, среди раненых - двое детей. "Загорелись кафе-магазин, частный дом и автомобильЮ разрушены 12 домов", - уточнил он.

Накануне российским воздушным ударам подверглись Николаев, Сумы, Днепр и другие города.

Зачастую мишению российских атак становятся объекты энергетической инфраструктуры Украины- особенно в преддверии суровых зимних холодов.

Во вторник утром пожары вспыхнули в Одесской области в результате российского массированного удара по энергетической и портовой инфраструктуре. "В ночь на 4 ноября регион подвергся двум волнам массированных дроновых ударов, - сообщил глава областной администрации Олег Кипер. - Несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, есть попадания в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры. В результате ударов возникли пожары".

Из-за российских ударов в отдельных регионах Украины 4 ноября будет ограничено потребление электроэнергии.

"4 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электричества, - говорится в сообщении государственной энергетической компании "Укрэнерго". - Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты".