Украина атаковала нефтяные предприятия в регионах России, та бьёт по энергетике

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 09:51

Украинские беспилотники нанесли удары понескольким нефтяным предприятиям России, обеспечивающих армию важными ресурсами. Из-за атак дронов была нарушена работа более 10 российских аэропортов.

Украинские дроны в ночь на вторник атаковали сразу несколько нефтехимических предприятий в российских регионах. Так, по меньшей мере два взрыва прогремело в городе Стерлитамаке в Башкирии. Там атаке беспилотников подвергся промышленнй комплекс. Как, сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале, два дрона были сбиты, их обломки упали в промзоне около вспомогательного цеха. "Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме", - уточнил он.

Ранее власти города сообщили, что в результате взрыва на Стерлитамакском нефтехимическом заводе частично обрушился цех водоочистки.

Это предприятие специализируется на производстве каучуков, ионола, авиационного бензина и входит в химический холдинг "Росхим".

Более 10 взрывов слышали минувшей ночью жители города Кстово Нижегородской области. Там, как сообщают местные телеграм-каналы, в результате атаки дронов возник пожар в промышленной зоне, где расположены 2 нефтяных предприятия - "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

В общей сложности, как сообщило министерство обороны России, в ночь на 4 ноября над российскими регионами дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 40 – над территорией Воронежской области, 20 – над Нижегородской и 10 – над Белгородской.

Глава Курской области сообщил, что накануне вечером после удара по электроподстанции 16 тысяч человек остались без электроснабжения. В Волгоградской области произошло возгорание на электроподстанции "Фроловская".

В ночь на вторник из-за атак дронов во многих российских аэропортах вводились временные ограничения на вылет и прием самолетов - в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волгограде, Тамбове, Пензе, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе и других.

Россия продолжила наносить удары по Украине

Тем временем Россия продолжила удары беспилотниками и ракетами по украинским городам. Воздушную тревогу объявляли в Киеве, серия взрывов прогремела в Харькове.

В результате российских ударов по Днепропетровской области один человек погиб и еще 11 получили ранения. Как сообщил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко, при ударе по Николаевской общине Синельниковского района ракетой и БпЛА погибла 65-летняя женщина, среди раненых - двое детей. "Загорелись кафе-магазин, частный дом и автомобильЮ разрушены 12 домов", - уточнил он.

Накануне российским воздушным ударам подверглись Николаев, Сумы, Днепр и другие города.

Зачастую мишению российских атак становятся объекты энергетической инфраструктуры Украины- особенно в преддверии суровых зимних холодов.

Во вторник утром пожары вспыхнули в Одесской области в результате российского массированного удара по энергетической и портовой инфраструктуре. "В ночь на 4 ноября регион подвергся двум волнам массированных дроновых ударов, - сообщил глава областной администрации Олег Кипер. - Несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, есть попадания в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры. В результате ударов возникли пожары".

Из-за российских ударов в отдельных регионах Украины 4 ноября будет ограничено потребление электроэнергии.

"4 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электричества, - говорится в сообщении государственной энергетической компании "Укрэнерго". - Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты".

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Ирландия: зарплата за творчество
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Полковник Блёдоне: если будем бежать — латыши вымрут
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

