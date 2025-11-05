НАТО может проиграть решающую войну в Европе: командующий ВВС Швеции

По словам генерала, то, что наблюдается в Украине, — это «мастер-класс по ускоренной адаптации». Украина, отметил Викман, «доказала, что побеждает тот, кто учится быстрее». Он подчеркнул, что почти все виды вооружений, которые Запад передавал Киеву, сегодня используются «совсем не так, как задумывалось изначально».

«Если мы не научимся развиваться в таком же темпе и не будем способны учиться под давлением, как Украина, — мы можем проиграть будущую войну с Россией», — предупредил командующий.



Шведский генерал призвал НАТО и оборонную промышленность действовать как «единый организм», особенно в условиях быстрых технологических изменений. По его словам, сотрудничество между армией, промышленностью и наукой должно стать не мирным, а военным по характеру — частью структуры готовности к боевым операциям.

Такой принцип уже реализуется при интеграции в шведские ВВС многофункциональной системы Saab GlobalEye, предназначенной для радиолокационного дозора и разведки. «Индустрия и академия должны быть встроены в военную организацию, находиться рядом и отвечать перед командиром», — подчеркнул Викман.