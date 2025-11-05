Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Суббота
Вс, 9. Ноября
НАТО может проиграть решающую войну в Европе: командующий ВВС Швеции

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 16:45

Мир 0 комментариев

НАТО рискует проиграть «следующий решающий конфликт в Европе», если не ускорит темпы разработки и внедрения новых систем вооружений. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами Швеции Йонас Викман, выступая на конференции Defence IQ International Fighter в Риме, пишет Breaking Defense.

По словам генерала, то, что наблюдается в Украине, — это «мастер-класс по ускоренной адаптации». Украина, отметил Викман, «доказала, что побеждает тот, кто учится быстрее». Он подчеркнул, что почти все виды вооружений, которые Запад передавал Киеву, сегодня используются «совсем не так, как задумывалось изначально».

«Если мы не научимся развиваться в таком же темпе и не будем способны учиться под давлением, как Украина, — мы можем проиграть будущую войну с Россией», — предупредил командующий.


Шведский генерал призвал НАТО и оборонную промышленность действовать как «единый организм», особенно в условиях быстрых технологических изменений. По его словам, сотрудничество между армией, промышленностью и наукой должно стать не мирным, а военным по характеру — частью структуры готовности к боевым операциям.

Такой принцип уже реализуется при интеграции в шведские ВВС многофункциональной системы Saab GlobalEye, предназначенной для радиолокационного дозора и разведки. «Индустрия и академия должны быть встроены в военную организацию, находиться рядом и отвечать перед командиром», — подчеркнул Викман.

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз
«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

