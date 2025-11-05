Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
«На свалку истории!» Хелманис критикует президента и… родное Нацобъединение?

5 ноября, 2025

LETA

В понедельник президент Эдгарс Ринкевичс передал Сейму на повторное рассмотрение закон о выходе из Стамбульской конвенции, порекомендовав отложить окончательное решение до новых выборов. По поводу этого шага президента прозвучало несколько мнений. Высказался и мэр Огре Эгил Хелманис (Нацобъединение).

«У президента было два варианта. Один — передать решение о денонсации Стамбульской конвенции на референдум, другой — передать решение на пересмотр в Сейм, - пишет он не своей странице ФБ. - Президент выбрал себя, а не народ.

Нам часто приходится принимать волю народа в качестве руководителей государства или местных самоуправлений. Если бы господин президент выбрал доверие своему народу, после референдума все стороны должны были бы примириться и наступил бы мир. К сожалению, президент выбрал долгосрочное разделение общества, в котором в конце концов никто не будет победителем.

Последствия этого поведения проявляются в затяжном конфликте и противоречиях. Решение псевдопроблем, а не вопросов, связанных с долгосрочной безопасностью государства. Я знаю, что мое мнение будет непопулярным.

Если консервативные силы думают отложить принятие этого решения до следующего созыва Сейма, то они потеряют все, что можно потерять. Консервативные избиратели будут преданы, а «Единство» и «Прогрессивные» получат предвыборный лозунг. Не поднимайте то, что не можете поднять, и не уносите то, что не можете унести. В ближайшие дни мы увидим, у кого есть хребет, а у кого его нет. Это будет год больших перемен, те, кто не может отстоять свои ценности, исчезнут в это время перемен и окажутся на свалке истории, останутся те, чьи убеждения и ценности сильнее их собственной воли».

Самое интересное, что партия Хелманиса – Нацобъединение – уже поддержало мнение президента. «Национальное объединение уважает мнение президента Латвии Эдгара Ринкевича по вопросу Стамбульской конвенции. Чтобы избежать дальнейшей эскалации в обществе и снятия фокуса с других вопросов государственной важности, вернуться к рассмотрению данного законопроекта следует следующему созыву Сейма», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы.

Хотелось бы, конечно, увидеть после этого «тех, кто не имеет хребта» на свалке истории. Но что-то нам подсказывает, что это маловероятно.

Ну, и забавно, конечно, звучит фраза "...Нам часто приходится принимать волю народа в качестве руководителей государства или местных самоуправлений". Ага-ага, не далее как летом этого года мы писали, что на заседании думы Огрского края, возглавляемой Хелманисом, депутаты правящей коалиции приняли внутренние правила, ограничивающие деятельность советов жителей, в том числе с требованием не критиковать решения думы. Такое вот "принятие воли народа". 

 

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (1)

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (1)

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

