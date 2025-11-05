«У президента было два варианта. Один — передать решение о денонсации Стамбульской конвенции на референдум, другой — передать решение на пересмотр в Сейм, - пишет он не своей странице ФБ. - Президент выбрал себя, а не народ.

Нам часто приходится принимать волю народа в качестве руководителей государства или местных самоуправлений. Если бы господин президент выбрал доверие своему народу, после референдума все стороны должны были бы примириться и наступил бы мир. К сожалению, президент выбрал долгосрочное разделение общества, в котором в конце концов никто не будет победителем.

Последствия этого поведения проявляются в затяжном конфликте и противоречиях. Решение псевдопроблем, а не вопросов, связанных с долгосрочной безопасностью государства. Я знаю, что мое мнение будет непопулярным.

Если консервативные силы думают отложить принятие этого решения до следующего созыва Сейма, то они потеряют все, что можно потерять. Консервативные избиратели будут преданы, а «Единство» и «Прогрессивные» получат предвыборный лозунг. Не поднимайте то, что не можете поднять, и не уносите то, что не можете унести. В ближайшие дни мы увидим, у кого есть хребет, а у кого его нет. Это будет год больших перемен, те, кто не может отстоять свои ценности, исчезнут в это время перемен и окажутся на свалке истории, останутся те, чьи убеждения и ценности сильнее их собственной воли».

Самое интересное, что партия Хелманиса – Нацобъединение – уже поддержало мнение президента. «Национальное объединение уважает мнение президента Латвии Эдгара Ринкевича по вопросу Стамбульской конвенции. Чтобы избежать дальнейшей эскалации в обществе и снятия фокуса с других вопросов государственной важности, вернуться к рассмотрению данного законопроекта следует следующему созыву Сейма», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы.

Хотелось бы, конечно, увидеть после этого «тех, кто не имеет хребта» на свалке истории. Но что-то нам подсказывает, что это маловероятно.

Ну, и забавно, конечно, звучит фраза "...Нам часто приходится принимать волю народа в качестве руководителей государства или местных самоуправлений". Ага-ага, не далее как летом этого года мы писали, что на заседании думы Огрского края, возглавляемой Хелманисом, депутаты правящей коалиции приняли внутренние правила, ограничивающие деятельность советов жителей, в том числе с требованием не критиковать решения думы. Такое вот "принятие воли народа".