Пока все не перессорились: Стамбульскую конвенцию оставят новому Сейму?

В среду, 5 ноября, созвано внеочередное заседание Сейма, на котором будет решаться вопрос о передаче на повторное рассмотрение в комиссиях закона, возвращенного президентом Ринкевичем Сейму для повторного пересмотра. Речь идет о законе о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье — так называемой Стамбульской конвенции.

Нацобъединение поддерживает идею вынести вопрос о денонсации конвенции на народное голосование и «в дальнейшем в ходе конструктивных дискуссий будет искать способы долгосрочного устранения рисков, связанных с идеологической интерпретацией отдельных статей этой конвенции». При этом политическая сила заявляет, что продолжит поддерживать искоренение любого насилия в латвийском обществе, говорится в сообщении для СМИ.

Ранее закон рассматривался в комиссии Сейма по иностранным делам, где большинство составляют депутаты от партий, ранее поддерживавших выход из Стамбульской конвенции. Комиссию возглавляет представитель оппозиции Инара Мурниеце (Национальное объединение). Широких дебатов на заседании Сейма на этой неделе не ожидается, поскольку установленный порядок их в таких случаях не предусматривает.

Накануне глава государства Эдгар Ринкевич объявил на пресс-конференции, что он не провозгласит принятый Сеймом закон о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье (Стамбульской конвенции). Президент направил письмо спикеру Сейма с просьбой о повторном рассмотрении закона в парламенте. Это решение, по мнению Ринкевича, должен пересмотреть следующий созыв Сейма.

В письме президент указал, что после принятия данного закона в окончательном чтении остались без ответа важные вопросы, которые законодателю следует повторно рассмотреть. Нет сомнений в том, что именно Сейм имеет право принимать решение о выходе Латвии из международного договора, ратифицированного Сеймом, или что может возникнуть обоснованная необходимость выйти из международного договора. Но ратификация и денонсация Конвенции произошли в период работы одного и того же созыва Сейма, пояснил президент. И это подает противоречивый сигнал как для латвийского общества, так и для международных союзников Латвии о том, насколько Латвия готова добросовестно выполнять свои международные обязательства.

«Такая неопределенность и непредсказуемость действий государства неуместна в европейском правовом пространстве», — пишет Ринкевич.

Поздним вечером 30 октября парламент во втором, окончательном чтении принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье — так называемой Стамбульской конвенции. Вечером 29 октября тысячи противников выхода из Стамбульской конвенции собрались у здания Сейма. Одна из организаторов демонстрации Беата Йоните рассказала в эфире LSM+, что после принятия конвенции в Латвии произошло много положительных перемен в сфере борьбы с семейным насилием, государство приняло целый ряд необходимых мер.