Пока все не перессорились: Стамбульскую конвенцию оставят новому Сейму?

4 ноября, 2025 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Национальное объединение уважает мнение президента Латвии Эдгара Ринкевича по вопросу Стамбульской конвенции. Чтобы избежать дальнейшей эскалации в обществе и снятия фокуса с других вопросов государственной важности, вернуться к рассмотрению данного законопроекта следует следующему созыву Сейма, сообщает LSM+ со ссылкой на заявления, опубликованные на сайте политической силы.

В среду, 5 ноября, созвано внеочередное заседание Сейма, на котором будет решаться вопрос о передаче на повторное рассмотрение в комиссиях закона, возвращенного президентом Ринкевичем Сейму для повторного пересмотра. Речь идет о законе о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье — так называемой Стамбульской конвенции.

Нацобъединение поддерживает идею вынести вопрос о денонсации конвенции на народное голосование и «в дальнейшем в ходе конструктивных дискуссий будет искать способы долгосрочного устранения рисков, связанных с идеологической интерпретацией отдельных статей этой конвенции». При этом политическая сила заявляет, что продолжит поддерживать искоренение любого насилия в латвийском обществе, говорится в сообщении для СМИ.

Ранее закон рассматривался в комиссии Сейма по иностранным делам, где большинство составляют депутаты от партий, ранее поддерживавших выход из Стамбульской конвенции. Комиссию возглавляет представитель оппозиции Инара Мурниеце (Национальное объединение). Широких дебатов на заседании Сейма на этой неделе не ожидается, поскольку установленный порядок их в таких случаях не предусматривает.

Накануне глава государства Эдгар Ринкевич объявил на пресс-конференции, что он не провозгласит принятый Сеймом закон о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье (Стамбульской конвенции). Президент направил письмо спикеру Сейма с просьбой о повторном рассмотрении закона в парламенте. Это решение, по мнению Ринкевича, должен пересмотреть следующий созыв Сейма.

В письме президент указал, что после принятия данного закона в окончательном чтении остались без ответа важные вопросы, которые законодателю следует повторно рассмотреть. Нет сомнений в том, что именно Сейм имеет право принимать решение о выходе Латвии из международного договора, ратифицированного Сеймом, или что может возникнуть обоснованная необходимость выйти из международного договора. Но ратификация и денонсация Конвенции произошли в период работы одного и того же созыва Сейма, пояснил президент. И это подает противоречивый сигнал как для латвийского общества, так и для международных союзников Латвии о том, насколько Латвия готова добросовестно выполнять свои международные обязательства. 

«Такая неопределенность и непредсказуемость действий государства неуместна в европейском правовом пространстве», —  пишет Ринкевич.

Поздним вечером 30 октября парламент во втором, окончательном чтении принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье — так называемой Стамбульской конвенции. Вечером 29 октября тысячи противников выхода из Стамбульской конвенции собрались у здания Сейма. Одна из организаторов демонстрации Беата Йоните рассказала в эфире LSM+, что после принятия конвенции в Латвии произошло много положительных перемен в сфере борьбы с семейным насилием, государство приняло целый ряд необходимых мер.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

