Латвия глазами мигрантов из Пакистана и Индии: они рассказывают правду о нас?

Вот что пишут по поводу Латвии те пакистанцы и индийцы, кто побывал в нашей стране, а также те, кто только интересуется возможностью приехать в Ригу.

"Есть здесь кто-нибудь из Пакистана, кто был в Риге и Латвии?"? - интересуется пользователь Dranime Fufu, и продолжает пост следующими словами: «Я слышал много плохого о странах Балтии, но все три выглядят очень интересными. Иммиграции почти нет, поэтому расизм широко распространён. Ежегодно проходят марши SS во всех трёх странах. Один из самых высоких уровней самоубийств в мире. Большинство людей замкнуты, общаться сложно. Растущая опасность российского вторжения усилила ксенофобию — на самом деле русское меньшинство, живущее там, подвергается плохому обращению и обвиняется во всех социальных бедах. Погода очень депрессивная».

Ему отвечает другой пользователь Yafar Nahk: «Я прожил более 5 лет в куда более худшей и менее развитой восточноевропейской стране. Потом переехал в Испанию, а теперь живу в Германии. Брат, чем меньше у этих европейцев опыта общения с людьми из Пакистана, Индии и т. д., тем менее расистски и ксенофобски они будут к тебе относиться. Поезжай в Латвию и учись — просто убедись, что ты понимаешь: это будет большое изменение, и тебе придётся подстроиться под новый образ жизни. Уважай местную культуру и традиции — это многое значит для людей. Смысл в том, что ты, возможно, столкнёшься с некоторым расизмом, но в целом будешь жить гораздо лучше и получишь удовольствие от своего пребывания там. В странах Балтии живёт довольно много неевропейцев, особенно индийских студентов».

А вот что пишут на другой ветке форума Reddit - студент из Индии интересуется работой в Латвии: "Я индийский студент, подумываю учиться в Латвии. Каковы примерно расходы для студента? Легко ли найти подработку в Латвии, если знаешь только английский?» Ему отвечают:

«Честно говоря, если у тебя нет родителей, которые могут хотя бы частично тебя поддерживать, ты можешь оказаться в нелегальном хостеле с тридцатью другими людьми из Индии или Пакистана. Итоговая сумма зависит от стоимости общежития, но я бы сказал, что абсолютный минимум — 600–700 евро в месяц» - поделился Lemony-Signal.

«Единственные причины ехать учиться в Латвию: это относительно дёшево и там принимают практически всех! Университеты отчаянно нуждаются в студентах, потому что из-за снижения численности населения их количество постоянно падает. 20 лет назад в латвийских вузах было 130 000 студентов. В 2023 году — 74 000. И эта цифра вообще держится только потому, что государство оплачивает обучение примерно 40% студентов. Это даёт возможность нам попасть в ЕС, а потом, возможно, переехать в страну с лучшими перспективами. Можно приехать и устроиться на любую нелегальную работу, но доход там очень низкий. Качество образования — просто смехотворное (источник — мои 6 лет обучения в латвийском университете; если не веришь, посмотри мировые рейтинги университетов — ни одного латвийского в топ-1000 нет!), - поделился мнением пользователь Shadow What. - И если ты изучаешь компьютерные науки и при этом работаешь на подработке без квалификации — ты, по сути, сам себе вредишь. Потому что обучение в латвийских университетах ничего не стоит, это просто бумажка. Если хочешь действительно чему-то научиться, придётся заниматься самостоятельно. А информатика требует огромных затрат времени».

"Латыши уезжают в Великобританию и США, население сокращается уже больше десяти лет. “Утечка мозгов” в Латвии — реальность. Привлекают ли университеты иностранных студентов просто ради финансирования? Не знаю. Языковой барьер — это действительно проблема, и вести нормальную беседу трудно, если не потратить хотя бы год на изучение языка. Латыши и иностранные студенты учатся в разных группах. Будь готов учить латышский без Duolingo. А еще латыши не любят пустых разговоров. Существует неявная ассоциация “чёрное = плохое”. И, если честно, это не только в Латвии — это по всей Европе, да и, может быть, во всём мире. Не знаю. Всем хорошим латышам — не обижайтесь, ничего личного", - поделился своими соображениями Thinker.

"Я живу между Италией и Латвией. Не знаю точно, сколько стоит обучение в Латвии, но стоимость жизни в Риге сейчас сопоставима с типичными студенческими городами Италии. По крайней мере, в Италии есть такая вещь, как diritto allo studio — если ты бедный, обучение фактически бесплатное, и тебе ещё предоставляют общежитие и питание. Минус? Работы немного — как во время учёбы, так и после (возможности есть, но успешные истории — редкость), - пишет DefiantAlbatros. - В Латвии я заметил, что иностранные студенты, не являющиеся латышами, обычно работают курьерами Bolt/Wolt, то есть занимаются доставкой еды. Это звучит не так уж плохо, пока не понимаешь, что зимой в Риге температура опускается до –20 °C и даже ниже. Когда до этого жил в Индии, я точно знаю, что это станет шоком. Кроме того, полгода без солнца очень сильно влияют на самочувствие: депрессия из-за нехватки витамина D — совершенно реальна. Закон требует, чтобы на позициях, связанных с обслуживанием клиентов, работали люди, говорящие по-латышски (кроме украинских беженцев), что значит — работать в Burger King можно, но только “на кухне”, не с клиентами.

Я бы посоветовал ехать учиться в Латвию, только если у тебя есть родители, которые смогут время от времени присылать деньги на всякий случай. Если тебе нужно самому оплачивать учёбу или, того хуже, отправлять деньги домой — не стоит. Ты, конечно, выживешь, но сосредоточиться на учёбе не сможешь. Что касается расизма — в центре Риги всё гораздо лучше, но стоит отъехать на окраины, и ситуация совсем другая. Я знаю людей ещё с советских времён, которые до сих пор довольно расистски настроены (позже я узнал, что даже мой стоматолог, который когда-то ездил в Юго-Восточную Азию с гуманитарной миссией, сказал моему латвийскому партнеру неприятные вещи, пока я проходил лечение). Я бы особо не переживал из-за расизма: за последнее время я помню только один случай нападения на гражданина Индии, но даже там неясно, была ли причина расовой».

"В Bolt и Wolt работает много индийцев. В сфере IT в Латвии тоже много индийцев. Из более сложных, но всё ещё доступных вариантов — многочисленные индийские рестораны", - пишет D.