«Даже у бандитов есть кодекс чести»: Цитсковскис обижен на Кариньша

На вопрос, чувствует ли он себя козлом отпущения, бывший глава Канцелярии ответил:

«Мне не нравится это слово. Каждый должен отвечать за свои решения. Ничего не поделаешь — придётся в длинном, неприятном и трудном процессе показать, кто есть кто».

Как известно, за несколько лет на чартерные рейсы было потрачено около двух миллионов евро. В интервью Цитсковскис подчеркнул, что ответственность не только он один должен нести:

«Отвечать должны те, кто принимал решения и кто летал. Я не могу раскрывать материалы уголовного дела, но тогдашний руководитель офиса премьера Патмалниекс уже давно в интервью Латвийскому телевидению признал, что во всех случаях решение об использовании спецрейса принимал Кариньш. (…) В отчёте Государственного контроля черным по белому написано, что рейсы заказывал офис премьера. Насколько правдоподобно, что Кариньш ничего об этом не знал?»

Когда Цитсковскису задали вопрос, смог бы он теперь, как мужчина мужчине, пожать руку Кариньшу, ответ был кратким: «Нет».

А на просьбу объяснить почему, он добавил:«Даже у бандитов есть свой кодекс чести. А с теми, у кого его нет, с теми лучше...» Фразу он не закончил, но, вероятно, подразумевал, что лучше никаких дел не иметь.