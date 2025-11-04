Компиляция милоты: как животные играют с огромными тыквами после Хэллоуина

По всей Европе и США звери получают тыквы как лакомство и игрушку сразу. Слоны и носороги крушат плоды бивнями, обезьяны аккуратно делят кусочки, а черепахи медленно, но с энтузиазмом “празднуют”, грызя оранжевую мякоть.

Птицы выклёвывают семечки, сурикаты прячутся в полых плодах, медведи просто устраиваются внутри как в домике. Всё выглядит как большой зоопарковый пикник — добрый, шумный и очень осенний.

Лайфхак для всех: если после праздников осталась лишняя тыква — не выбрасывайте. Отдайте в приют, ферму или зоопарк: для зверей это настоящий витаминный десерт.

“Тыквы — это не отходы, а сезонная радость для животных,” — говорят сотрудники зоопарков.

Вот что значит — вторая жизнь после Хэллоуина.