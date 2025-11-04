В минувшую среду протест против выхода из конвенции у здания Сейма собрал около пяти тысяч человек, став одним из самых крупнейших за последние годы.

На этой неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдет повторная акция протеста против данного решения. Кроме того, митинги запланированы в Лиепае, Цесисе и Даугавпилсе, а также за рубежом — в Таллине и Тарту, Брюсселе, Хельсинки, Берлине, Гааге и Вене, рассказала Йоните.

«Это абсолютно ничего не меняет — мы по-прежнему видим, что идет атака не только с этим законопроектом, но и с целым рядом других, о которых уже шла речь, — атака на саму суть ценностей Латвии и Европейского Союза. И это не меняет того, что мы должны показать свою силу и как общество оказать давление на политиков, дав понять, что так поступать нельзя.

И неважно, будет ли это нынешний Сейм или следующий, который решит вопрос о выходе или о сохранении участия в Стамбульской конвенции, — я считаю, что мы не должны потерять ту инерцию и тот импульс, который сейчас набрала гражданская активность. Думаю, в Латвии такого еще не было. Мы наконец показываем, что мы, как общество и как гражданское общество, не позволим сесть на шею. Поэтому я призываю всех прийти в четверг в 19:00 на Домскую площадь — на протест в поддержку европейских ценностей и за сохранение участия Латвии в Стамбульской конвенции», — сказала Йоните.

Большинство экспертов и неправительственных организаций, работающих в сфере предотвращения насилия, также выступают против выхода из конвенции, выражая опасения, что это ослабит защиту пострадавших от насилия и негативно повлияет на международный имидж Латвии в глазах западных союзников.

Накануне глава государства Эдгар Ринкевич объявил на пресс-конференции, что он не провозгласит принятый Сеймом закон о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье (Стамбульской конвенции). Президент направил письмо спикеру Сейма с просьбой о повторном рассмотрении закона в парламенте. Это решение, по мнению Ринкевича, должен пересмотреть следующий созыв Сейма.

В письме президент указал, что после принятия данного закона в окончательном чтении остались без ответа важные вопросы, которые законодателю следует повторно рассмотреть. Нет сомнений в том, что именно Сейм имеет право принимать решение о выходе Латвии из международного договора, ратифицированного Сеймом, или что может возникнуть обоснованная необходимость выйти из международного договора. Но ратификация и денонсация Конвенции произошли в период работы одного и того же созыва Сейма, пояснил президент. И это подает противоречивый сигнал как для латвийского общества, так и для международных союзников Латвии о том, насколько Латвия готова добросовестно выполнять свои международные обязательства.