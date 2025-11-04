Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это ничего не меняет»: протест против выхода из конвенции состоится

4 ноября, 2025

Новости Латвии

Надпись на картонке: "Путин будет гордиться вами!"

Решение оппозиционных партий — Национального объединения и «Объединенного списка» — поддержать призыв президента о передаче вопроса по Стамбульской конвенции на рассмотрение следующему созыву Сейма ничего не меняет: запланированный на четверг, 6 ноября, протест против выхода из конвенции все равно состоится. Об этом Латвийскому радио сообщила руководитель отдела по защите интересов центра Marta Беата Йоните.

В минувшую среду протест против выхода из конвенции у здания Сейма собрал около пяти тысяч человек, став одним из самых крупнейших за последние годы.

На этой неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдет повторная акция протеста против данного решения. Кроме того, митинги запланированы в Лиепае, Цесисе и Даугавпилсе, а также за рубежом — в Таллине и Тарту, Брюсселе, Хельсинки, Берлине, Гааге и Вене, рассказала Йоните.

«Это абсолютно ничего не меняет — мы по-прежнему видим, что идет атака не только с этим законопроектом, но и с целым рядом других, о которых уже шла речь, — атака на саму суть ценностей Латвии и Европейского Союза. И это не меняет того, что мы должны показать свою силу и как общество оказать давление на политиков, дав понять, что так поступать нельзя.

И неважно, будет ли это нынешний Сейм или следующий, который решит вопрос о выходе или о сохранении участия в Стамбульской конвенции, — я считаю, что мы не должны потерять ту инерцию и тот импульс, который сейчас набрала гражданская активность. Думаю, в Латвии такого еще не было. Мы наконец показываем, что мы, как общество и как гражданское общество, не позволим сесть на шею. Поэтому я призываю всех прийти в четверг в 19:00 на Домскую площадь — на протест в поддержку европейских ценностей и за сохранение участия Латвии в Стамбульской конвенции», — сказала Йоните.

Большинство экспертов и неправительственных организаций, работающих в сфере предотвращения насилия, также выступают против выхода из конвенции, выражая опасения, что это ослабит защиту пострадавших от насилия и негативно повлияет на международный имидж Латвии в глазах западных союзников.

Накануне глава государства Эдгар Ринкевич объявил на пресс-конференции, что он не провозгласит принятый Сеймом закон о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье (Стамбульской конвенции). Президент направил письмо спикеру Сейма с просьбой о повторном рассмотрении закона в парламенте. Это решение, по мнению Ринкевича, должен пересмотреть следующий созыв Сейма.

В письме президент указал, что после принятия данного закона в окончательном чтении остались без ответа важные вопросы, которые законодателю следует повторно рассмотреть. Нет сомнений в том, что именно Сейм имеет право принимать решение о выходе Латвии из международного договора, ратифицированного Сеймом, или что может возникнуть обоснованная необходимость выйти из международного договора. Но ратификация и денонсация Конвенции произошли в период работы одного и того же созыва Сейма, пояснил президент. И это подает противоречивый сигнал как для латвийского общества, так и для международных союзников Латвии о том, насколько Латвия готова добросовестно выполнять свои международные обязательства. 

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

