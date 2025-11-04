Грибная ферма в коробках из-под яиц? Так выращивают грибы в Нидерландах

Коробки стерилизуют, заполняют компостом, ставят вертикальными башнями — и уже через пару недель ферма начинает “дышать” зелёным. Грибы растут, питаясь не химией, а влагой и органическими отходами от других производств.

Каждые 1000 квадратных футов (около 90 м²) дают сотни килограммов свежих грибов в месяц. Вся система работает на замкнутом цикле: переработанная вода, минимальные выбросы, никакой земли. Площадь и расход воды сокращаются на 90% по сравнению с традиционными фермами, а углеродный след почти нулевой.

Из мусора — в еду.

Проект стал частью национальной программы “круговой экономики”, где отходы — не проблема, а ресурс. Коробки, которые вчера несли яйца, сегодня кормят рестораны и супермаркеты.

“Это не просто еда, это модель будущего города,” — говорят разработчики.

Грибные башни уже используются в учебных центрах и экопроектах: школьники видят, как буквально из мусора можно выращивать еду.

Нидерланды снова доказали: инновации — это не лаборатория на Марсе, а умение увидеть жизнь там, где другие видят отходы.