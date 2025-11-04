В Австрии арестован латвиец, угрожавший захватить заложников в поезде (ВИДЕО)

Austria prevents terror attack: Latvian man threatened to take hostages in Innsbruck— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025
On Monday, police at Salzburg’s main train station detained a 31-year-old Latvian citizen who had threatened to carry out a hostage-taking in Innsbruck. The man was removed from a train… https://t.co/CTkWiHVcwR pic.twitter.com/EqnarHqYCr
По словам властей, 31-летний мужчина угрожал нескольким пассажирам поезда насилием и заявил, что возьмет заложников, если на борту появится полиция. Подозреваемый был арестован, когда поезд остановился на главном вокзале Зальцбурга.
Во время ареста он вел себя агрессивно, и один полицейский был ранен, сообщают местные СМИ. На видео, опубликованном на платформе X новостным агентством NEXTA, видно, как мужчину задерживают на вокзале и уносят несколько полицейских.