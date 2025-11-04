Концерн Rheinmetall начал строительство завода по производству боеприпасов в Литве

Немецкая тяжелая артиллерия в 400 километрах от российской границы: производитель оружия Rheinmetall строит новый завод по производству боеприпасов в Литве. На церемонии закладки первого камня в Байсогале в центральной Литве президент Гитанас Науседа высоко оценил проект: "Это стратегический шаг, направленный на укрепление сдерживания как предпосылки мира".

"Завод Rheinmetall будет обеспечивать каждого солдата под флагом НАТО. Это будет способствовать повышению обороноспособности Европы и управлению её запасами боеприпасов. Европы, которую невозможно шантажировать или запугать, Европы, готовой действовать", - сказал Науседа.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует инвестировать до 300 миллионов евро в завод на восточном фланге НАТО. Первые 155-миллиметровые артиллерийские снаряды должны сойти с конвейера уже в 2026 году. Ежегодно можно будет выпускать несколько десятков тысяч снарядов. Будет создано около 150 рабочих мест. "Новый завод в Литве будет иметь стратегическое значение не только для Литвы, но и для Европы и НАТО", - пояснил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Совсем недавно два российских истребителя нарушили воздушное пространство НАТО в районе литовского города Кибартай.

На церемонии также был подписан меморандум о взаимопонимании между оборонной компанией и правительством Литвы. Они планируют создать центр передового опыта по производству топливных зарядов.

В своей речи на закладке первого камня парламентский статс-секретарь Министерства обороны Германии Нильс Шмид пояснил: "Безопасность восточного фланга, всего Балтийского региона и Литвы - это часть нашей европейской безопасности".

У Rheinmetall уже есть совместное предприятие с литовским правительством в Йонаве. Там производятся боевые машины для немецкой 45-й бронетанковой бригады, различных армий НАТО и Украины. Вскоре Rheinmetall планирует построить еще один артиллерийский завод в странах Балтии, на этот раз в Латвии.