Есть время подготовиться: названы даты централизованных экзаменов в школах

Экзаменационная сессия для учеников средних школ завершится 12 июня экзаменом высшего уровня по географии. Экзамены оптимального и высшего уровня по иностранным языкам в средней школе пройдут 25-28 мая, по математике - 1 июня, по латышскому языку - 3-5 июня.

Впервые в этом учебном году экзамены оптимального уровня по химии, физике и биологии будут проведены 18, 20 и 22 мая. Ученики, которые уже выполнили контрольную работу по естественно-научному предмету за два предыдущих года, будут освобождены от этого экзамена. Также от экзамена освобождаются ученики, которые собираются сдавать экзамен на более высоком уровне.

Экзаменационная сессия для учеников 9-го класса начнется 19 мая с экзамена по латышскому языку. Экзамен по математике состоится 26 мая. По иностранным языкам - английскому, немецкому или французскому - вместо экзамена будет мониторинговая работа в двух частях - письменной и устной. Тест по английскому языку пройдет 22-24 апреля, а по немецкому и французскому - 22 апреля.

"Чтобы снизить нагрузку экзаменов на учеников и школы", централизованный экзамен по иностранным языкам будет заменен в 9-м классе обязательной мониторинговой работой, и к оценке не будет применяться минимальный 15-процентный порог.

Выпускники основной школы также должны будут пройти диагностический тест по естественным наукам 28 апреля.

В 2025/2026 учебном году минимальный порог оценки на централизованных экзаменах в 9 классе составит 15%, а в средней школе - не менее 20%.