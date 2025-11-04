Денег нет: Мировой диктант по латышскому языку пройдет в новом формате

На протяжении последних девяти лет Мировой диктант по латышскому языку проводился с целью популяризировать язык, объединить общество и укрепить связь с диаспорой и национальными меньшинствами. Организовывали его три энтузиаста, привлекая средства из частного сектора. Однако в этом году финансирование найти не удалось.

Чтобы не прерывать традицию, решено провести «Народный диктант», призванный поддержать интерес к латышскому языку и правильному письму. Автором текста в этом году станет переводчица, редактор и писательница Силвия Брице.

Диктант в очной форме пройдет в Юрмале, Валмиере, Вентспилсе, Саласпилсе и Даугавпилсе, но присоединиться могут и другие самоуправления, подав заявку на адрес diktats@edu.jurmala.lv.

В Юрмале диктант можно будет написать в трёх учебных заведениях — Юрмальской школе в Кемери, Юрмальской государственной гимназии и Юрмальской школе имени Аспазии. Регистрация открыта до 11 декабря на сайтах Юрмальской гимназии, самоуправления, а также лично — в библиотеках и Доме культуры Каугури.

О точных местах проведения диктанта в других городах организаторы сообщат дополнительно. Прямая трансляция из Юрмальской государственной гимназии будет доступна на телеканалах TV Jūrmala, TV24, Vidusdaugavas TV, а также на YouTube и Facebook.

После диктанта текст будет опубликован на сайтах участвующих школ и самоуправлений.