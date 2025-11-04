Водитель «выпрыгнул» под трамвай, пострадала пассажирка: ДТП в Зиепниеккалнсе

Трамвай № 10 почти на час перекрыл путь на улице Баускас. Водитель Volvo пытался съехать с улицы Маргаритас Старастес, где на перекрёстке стоял знак «Стоп», но просчитался.

«В таких погодных условиях мне трудно тормозить, да и разгоняться тоже. Когда я пересекал дорогу, один "бусик" успел проехать, но этот был позади меня. Потом так получилось, что, находясь в трёх-четырёх метрах от меня, он вдруг «выскочил» на рельсы, и я «прижался» к нему», — рассказывает водитель трамвая.

Водителя Volvo и его пассажирку пришлось доставить в больницу двумя бригадами медиков. Женщина пострадала больше всех, так как удар пришёлся прямо в бок.

«Здесь, в принципе, нет знаков «Уступите дорогу». И, к сожалению, многие водители решают, что им удастся проехать», — говорит водитель трамвая.

Пассажирам трамвая медицинская помощь не потребовалась.