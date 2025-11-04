Фермерам выделили компенсацию за причиненный летними ливнями ущерб

Финансирование из средств на непредвиденные расходы выделено Министерству умного управления и регионального развития для перечисления самоуправлениям. Средства предназначены для покрытия расходов, связанных с устранением ущерба, нанесенного муниципальной инфраструктуре во время продолжительных и сильных дождей минувшим летом.

Больше всего средств получит Смилтенское краевое самоуправление - 31 779 евро. Самоуправлению Гулбенского края выделено 29 467 евро, Екабпилсскому краевому самоуправлению - 20 563 евро, Даугавпилсскому самоуправлению - 10 000 евро.

Ранее правительство уже выделило ряду самоуправлений дополнительные средства для покрытия ущерба от дождей.

Сильные ливни привели к серьезным повреждениям инфраструктуры самоуправлений, в том числе к размывам дорожного покрытия и повреждению водоотводных протоков.