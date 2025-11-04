Финансирование Европейского союза (ЕС) составит 633 млн евро, что на 84 млн меньше, чем в бюджете на этот год. Средства на выполнение основных функций министерства предусмотрены в размере 152 млн евро, что на 6 млн меньше, а поддержка фермеров сохранится на уровне 59 млн евро.

Как информировал Краузе, 89% бюджета (695,9 млн евро) будут направлены на развитие предпринимательства в отрасли, 5% (40,1 млн евро) - на сохранение природных ресурсов, 3% (24,2 млн евро) - на обеспечение безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, безопасности ветеринарных препаратов, благополучия и защиты животных.

2% бюджета (13,4 млн евро) предназначены для развития человеческих ресурсов и исследований, а 1% (11,9 млн евро) - для управления отраслью и планирования политики.

Министр подчеркнул, что расходы на основные функции Минземледелия будут пропорционально сокращены по направлениям деятельности, за исключением образования, где планируется рост.

Краузе также напомнил, что в следующем году число штатных единиц в Минземледелия будет сокращено на 88.