В рижских многоэтажках начинают менять лифты: цена вопроса?

Первая замена лифта предстоит в 9-этажном жилом доме советской постройки в микрорайоне Пурвциемс - в рамках проекта общей реновации дома при софинансировании ЕС. Эти жильцы по собственной инициативе решились на такую замену.

Данным домом управляет Rīgas Namu parvaldnieks. Как рассказала представитель управляющей компании Инита Кабанова, отдельной программы софинансирования по замене лифта пока нет, но такая возможность появилась в рамках общего проекта реновации.

«Общие расходы на лифт составили 55 тысяч 700 евро. Но 45% (или 25 тысяч евро) расходов погасит ЕС. Отличие новой программы от предыдущих в том, что в рамках проекта энергоэффективности можно заменить также и лифт. И из тех 60 домов, которые весной подали заявки на реновацию, 14 домов сказали, что хотят заменить лифт».

В целом в регистре опасного оборудования PTAC зарегистрированы 3800 лифтов, установленных до 2000 года. В основном, это лифты в серийных домах. Все они требуют поэтапной замены, так как устарели не только физически, но и морально.

Как заверили в компании RNP, все лифты проходят регулярные технические проверки и полностью безопасны. Если лифт неисправен, его сразу останавливают. В то же время старый лифт требует более тщательного обслуживания и замены деталей, а они стали дороже, так как из-за санкций сменились поставщики. Поэтому наилучший вариант — это все же замена старого лифта на новый.

И тут важно понять, каким путем идти жильцам, если они решили сменить лифт в своем доме. Все средства Altum на реновацию при софинансировении ЕС, с помощью которых можно было бы заменить лифт в доме, уже зарезервированы, и новые заявки сейчас не принимаются. Значит, остается рассчитывать на себя — либо брать кредит, либо использовать собственные накопления дома, либо подписывать договор с поставщиком.

«Поменять лифт можно и без реновации...Если у жильцов есть интерес, то нужно обращаться к управляющему, а дальше мы поможем — предложим наилучший вариант для каждого конкретного дома. Примерная стоимость лифта — 50-60 тысяч евро, в зависимости от проекта и этажности дома. Обычно накоплений дома на такие проекты не хватает, поэтому надо либо брать кредит, либо договариваться с производителем об отложенном платеже» , — поясняет Инита Кабанова.