В рижских многоэтажках начинают менять лифты: цена вопроса?

4 ноября, 2025 13:38

Новости Латвии

В Риге начинают менять лифты в многоэтажках, построенных десятилетия назад - за чей счет? Об этом рассказывает rus.lsm.lv.

Первая замена лифта предстоит в 9-этажном жилом доме советской постройки в микрорайоне Пурвциемс - в рамках проекта общей реновации дома при софинансировании ЕС. Эти жильцы по собственной инициативе решились на такую замену. 

Данным домом управляет Rīgas Namu parvaldnieks. Как рассказала представитель управляющей компании Инита Кабанова, отдельной программы софинансирования по замене лифта пока нет, но такая возможность появилась в рамках общего проекта реновации. 

«Общие расходы на лифт составили 55 тысяч 700 евро. Но 45% (или 25 тысяч евро) расходов погасит ЕС. Отличие новой программы от предыдущих в том, что в рамках проекта энергоэффективности можно заменить также и лифт. И из тех 60 домов, которые весной подали заявки на реновацию, 14 домов сказали, что хотят заменить лифт». 

В целом в регистре опасного оборудования PTAC зарегистрированы 3800 лифтов, установленных до 2000 года. В основном, это лифты в серийных домах. Все они требуют поэтапной замены, так как устарели не только физически, но и морально. 

Как заверили в компании RNP, все лифты проходят регулярные технические проверки и полностью безопасны. Если лифт неисправен, его сразу останавливают. В то же время старый лифт требует более тщательного обслуживания и замены деталей, а они стали дороже, так как из-за санкций сменились поставщики. Поэтому наилучший вариант — это все же замена старого лифта на новый.

И тут важно понять, каким путем идти жильцам, если они решили сменить лифт в своем доме. Все средства Altum на реновацию при софинансировении ЕС, с помощью которых можно было бы заменить лифт в доме, уже зарезервированы, и новые заявки сейчас не принимаются. Значит, остается рассчитывать на себя — либо брать кредит, либо использовать собственные накопления дома, либо подписывать договор с поставщиком.

«Поменять лифт можно и без реновации...Если у жильцов есть интерес, то нужно обращаться к управляющему, а дальше мы поможем — предложим наилучший вариант для каждого конкретного дома. Примерная стоимость лифта — 50-60 тысяч евро, в зависимости от проекта и этажности дома. Обычно накоплений дома на такие проекты не хватает, поэтому надо либо брать кредит, либо договариваться с производителем об отложенном платеже» , — поясняет Инита Кабанова. 

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

