Это логично: Силиня поддерживает идею поручить решение вопроса о Стамбульской конвенции Сейму следующего созыва

Во вторник в социальных сетях она заявила, что положительно оценивает решение президента Эдгара Ринкевича о возвращении вопроса о выходе из Стамбульской конвенции Сейму на повторное рассмотрение.

"Таким образом был принят во внимание голос общества, неправительственных организаций и наших международных партнеров, а также решение правительства", - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщалось, в понедельник президент объявил, что направил в Сейм на повторное рассмотрение закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция.